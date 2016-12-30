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معارضة يقودها متضررون من «محدلة» التسوية

30
DECEMBER
2016
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هيام عيد -

أفرزت جلسة مناقشة البيان الوزاري واقعاً سياسياً جديداً على مستوى التحالفات القائمة، والتي ظهرت بوضوح لدى التصويت على منح الثقة للحكومة، حيث سُجّل غياب النواب المستقلين، وعلى وجه الخصوص المسيحيون منهم عن هذه الجلسة منعاً للإحراج، وذلك لاعتبارات مناطقية وانتخابية.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر سياسية متابعة لهذا الواقع الجديد، أن ما جرى في مجلس النواب على مدى اليومين الماضيين، إنما هو امتداد لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة وإنتاج بيان وزاري في جلستين سريعتين. وأكدت أن ذلك يدل على تبدّل المشهد السياسي في لبنان، وتكريس «طبخة» تسوية سريعة أدّت إلى تعديل في مسار التحالفات. وكشفت هذه المصادر، عن توجّه لدى بعض القيادات والنواب المستقلين لإعلان جبهة سياسية معارضة تختلف عن المعارضات السابقة، أي أنها غير موجّهة ضد العهد ورئيس الحكومة، وستأخذ هذه المعارضة في الإعتبار مبادئ ومسلّمات قوى الرابع عشر من آذار، وبالتالي، الثوابت السياسية لهذا الفريق، وتلتقي في ما بينها على هذا الأساس، لا سيما أن الأجواء بدأت تؤشّر إلى احتمال غياب معظم النواب المسيحيين المستقلين عن ساحة النجمة بعد الإنتخابات النيابية المقبلة.


ومن هنا، اضافت المصادر السياسية نفسها، أن هؤلاء يدركون ذلك مسبقاً على اعتبار أن رؤساء كتلهم، وتحت جملة اعتبارات وعناوين وأسباب، سيطلبون منهم التنحّي، الأمر الذي سيفرض واقعاً جديداً في معظم الدوائر الإنتخابية، وعلى وجه التحديد في محافظة جبل لبنان. ومن الطبيعي في الشوف ووفق المعطيات الراهنة أن يعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أنه لا مناص إلا من خلال التحالف مع القوى السياسية المؤثّرة من تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر». ولهذه الغاية، وخلافاً للمراحل الماضية، وتحديداً للعام 2005، قالت المصادر عينها، أن جنبلاط سيجد نفسه أمام ضرورة التحالف مع «التيار الوطني الحر» الذي قد يأخذ مقعداً مارونياً في عاليه، وهذا الأمر سينسحب على دوائر أخرى من البقاع الغربي إلى البترون، ما يعني أن هذه المناطق ستخسر النواب المستقلين.


وكشفت المصادر المتابعة ذاتها، أن اعتماد قانون انتخاب جديد أو البقاء على قانون الستين، لن يغيّر مسار الإستحقاق الإنتخابي النيابي، على اعتبار أن هناك واقعاً سياسياً مغايراً للمرحلة السابقة، بمعنى أن ثمة عهداً جديداً له امتداداته الشعبية، إضافة إلى حكومة جديدة ستطرح تجرية جديدة في الحكم، وستذهب نحو تحقيق إنجازات خلال الاشهر القليلة المقبلة.


ولذلك، تعتبر المصادر نفسها، أن هؤلاء النواب الذين باتوا في أجواء هذه التحوّلات المقبلة سيتّجهون نحو المعارضة الهادئة، وليس غياب معظمهم عن جلسة التصويت للحكومة الحريرية إلا الدليل الأول على هذا السلوك الجديد. واشارت الى أن بعض الأحزاب قد سجّلت في مواقفها المعلنة في الفترة الأخيرة، علامات استفهام وتساؤلات حول دورها في المرحلة القادمة، فهي أكدت على دعم العهد وعدم التصويب عليه، سيما انها تاريخياً منحازة إلى موقع رئاسة الجمهورية ورمزيته الوطنية كحزب الكتائب والأحرار، فهي أيضاً لا تريد أن تطعن رئيس الحكومة سعد الحريري بـ«الظهر»، ولكن بعد استثنائها من الحكومة، ثم معرفتها المسبقة بأن لا مكان لها في «البوسطات» و«المحادل» التي ستجتاح المناطق في الإنتخابات المقبلة، ستلجأ إلى المعارضة أيضاً، ولكن على طريقتها ووفق نمط جديد. وخلصت المصادر عينها، إلى أنه من الطبيعي ألا تؤثّر أي معارضة في مسيرة العهد والحكومة في الأشهر القليلة المقبلة، ولكنها ستؤدي إلى تعاطف شعبي محدود مع المعترضين على «محدلة» التسوية السياسية التي أنجزت على الساحة الداخلية، الأمر الذي سيبقي كل حراك معارض في إطار الترقّب والحذر مع منح الفرص وإنما لوقت محدود للحكومة.

الديار
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