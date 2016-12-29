كيف علّق الوزير رياشي على إقفال بعض المؤسسات الاعلامية؟

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علق وزير الإعلام ملحم الرياشي، على إقفال بعض المؤسسات الإعلامية وصرف موظفيها، فقال: "هذه أزمة حقيقية مؤسفة، وأنا سأبذل جهدي لإيجاد الحلول للموظفين والمحررين، سواء مع إداراتهم أو مع وزير العمل الذي تحدثت معه في هذا الموضوع".



وقال في اتصال مع محطة ال OTV " للأسف فإن المشكلة هي بالنسبة للمؤسسات تماما كما هي على المحررين، ومهما كانت مشكلة المؤسسات كبيرة لا يحق لهم أن يظلموا المحررين".



وأشارالوزير الرياشي الى "أنه ليس بمقدور الدولة المساعدة، لأنها مؤسسات خاصة، فإذا قامت الدولة بوضع مبلغ معين مقتطع من الخزينة لدعم الصحف، فذلك سيسبب أزمة للذين لا يصلهم الدعم فتكون العملية غير عادلة".



وقال " سأدعو بعد الأعياد الى لقاء مع ناشري الصحف الورقية، وسأدعو أيضا نقيب الصحافة على رأس المدعوين من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، لأن المدعوين هم المعنيون بالموضوع وهم سيفكرون بالحلول لهذه القضية، وأنا مستعد لتقديم أي مساعدة في هذا المجال".