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أخطر حدث منذ أعوام ... الآن!

29
DECEMBER
2016
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ليس تفصيلاً ما يحصل حولنا ... لا بل قد يكون الحدث الأبرز في تطورات المنطقة منذ أعوام، يتبلور في غضون هذه الساعات ...
إنه اتفاق روسي تركي على وقف النار في سوريا ... أي أنها تسوية لوقف الحرب، بين الكبار المتصارعين من فوق على رقعة شطرنج الجغرافيا الاستراتيجية ... من دون التوقف كثيراً عند رأي حطب الحروب الذين يخوضونها من تحت ... ... الأهم، أن مشروع السلام الوليد، لم يهتم كثيراً بمواقف طهران والرياض وغيرها من العواصم المعنية ... والبعض يقول حتى دمشق ...
كأنه مشروع طائف سوري جديد ... تماماً كما عُقد الطائف اللبناني من دون مرجعية بيروت قبل نحو ربع قرن ...
أو كأن بوتين يحاول أن يلاقي ترامب، بعدما تورط في اتهامات إنجاحه مرشحاً، هو الآن يساهم في إنجاحه رئيساً أيضاً ... فيوقفا معاً الحرب العبثية قربنا، ويكرسا الحرب على الإرهاب ... الباقي يصير مجرد تفاصيل وخسائر هامشية ...
وكأن اللبنانيين أدركوا خطورة ما يحصل ... فاجتاحتهم موجة من التفاهمات، للتحوط من أثمان التسويات، وبعدما دفعوا غالياً كلفة الصدامات ... الحريري يقول بتدوير الزوايا ... حزب الله يحرص على تفهم الهواجس والخصوصيات ... والرئاسة تحصن وتسرّع مسارات إعادة بناء الدولة ...
دولة لا يمكن أن تتعايش مع غياب العدالة، ولا مع لامنطق الثأر ...
الأوتي في في الهرمل، تبحث عن المشتبه بهم في اغتيال الجندي اللبناني ... ووالد القتيل جعفر يتحدث في تقرير خاص ضمن نشرة الـ OTV.

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