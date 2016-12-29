البطرك لحّام يهنئ الرئيس عون

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اتصل غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك بفخامة رئيس الجمهوريَّة اللبنانيَّة العماد ميشال عون وهنَّأه بعيد الميلاد المجيد وتمنَّى أن تكون سنة 2017 سنة خير وبركة وسلام ومحبة عليه وعلى لبنان وكل الشرق والعالم أجمع وأن يوفِّقه الله؛ وأن يكون عهده الواعد تحقيقًا للازدهار والتقدُّم ولأجل اتمام رسالة لبنان محليًا وعالميًا لا سيما في احلال السلام.

كما تلقَّى غبطته اتصالاً من فخامة رئيس الجمهوريَّة اللبناني السابق العماد ميشال سليمان الذي هنَّأه بعيدَي الميلاد ورأس السنة، متمنِّا له الصحة والعافية والسلام للعالم أجمع.