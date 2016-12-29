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بالفيديو: أجمل حفلة ليلة رأس السنة على الـ OTV

29
DECEMBER
2016
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بحضور فنيّ واسع، تتحضر قناة الأوتيفي لاستقبال العام الجديد في سهرة فنيّة واسعة ومليئة بالمفاجآت. جمعت هذه القناة تحت سقفٍ واحد كلّا من الفنّ، الرقص، الاستعراض، السحر والكوميديا وذلك بغية زرع الفرح في قلب المواطن اللبنانيّ لكي يتحلّى بالأمل مع حلول العام الجديد.

 

معين شريف، هشام الحاج، نقولا الأسطا وطوني كيوان اجتمعوا على مسرحٍ واحد لأداء الأغنيّة الوطنيّة العظيمة "راجع يتعمّر لبنان" تحية للعهد الجديد، وقد تفاعل الجمهور مع الفنانين الكبار إكراماً لوطننا العزيز.. لبنان.

 

ضمّ الحفل الذي أقيم في صالة السفراء - كازينو لبنان حشداً من نجوم الغناء مثل: ليال عبّود، شيراز، رويدة عطية، نجوى سلطان، عيدا أبو جودة، فيفيان مراد، ميكايلا، كريستينا صوايا، مايا نعمة، معين شريف، هشام الحاج، أمير يزبك، نقولا الأسطا وطوني كيوان. بالإضافة الى عازف البيانو الياس حداد والفنانين بتريك خليل، ربى الخوري وربيع رحّال، الساحر جينو وضاحك الليل ايلي أيوب والثنائي المرح شربل اسكندر وميلاد رزق. وشاركت في الحفل أهم الفرق الراقصة والاستعراضية ونذكر منها هياكل بعلبك، Backstage dance house، Nameless Academy وMagma Group. كما وزيّنت السهرة سيدات الرقص الشرقي سماهر وجنين وسوزانا (Burlesque).

 

وفي معلومات للTayyar.org، هذا الحفل هو من إعداد رالف معتوق وندى عماد خليل ومن تقديم سيرج أسمر وكاتيا كعدي ومن إخراج ايلي أبي خليل وبرونو أنجيليني، ومنتج منفذ يحيا بربر. 

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