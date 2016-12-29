living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا ستكون حال الطرقات ليلة رأس السنة

29
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه لمناسبة رأس السنة الميلادية، رفعت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي نسبة الجهوزية في قطعاتها العملانية الى 100 بالمئة وجمدت المأذونيات، وقررت تكثيف تواجد عناصرها على الطرقات الرئيسية والتقاطعات الهامة لتسهيل حركة المرور والسهر على راحة المواطنين وبشكل خاص أمام دور العبادة والمطاعم والنوادي الليلية والمراكز التجارية وغيرها من المرافق التي تتركّز فيها أماكن السهر وتشهد حضوراً كثيفاً للمواطنين، وسيصار الى تسيير دوريات بهدف تخفيف السرعة على الاوتوسترادات، وتكثيف عمل رادارات السرعة الزائدة وحواجز فحص نسبة الكحول في الدم.


وللمناسبة وضعت نقابتا أصحاب شركات التاكسي وأصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي، خطة لليلة رأس السنة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان تضمنت:


_ نقل المخالفين الذين يقودون تحت تأثير الكحول مجاناً، لدى ضبطهم عند حواجز قوى الامن وتنظيم محضر بحقه.


_ إبلاغ نقابة شركات التاكسي من قبل إدارات المطاعم والملاهي عن السائقين الذين يغادرون وهم تحت تأثير الكحول بغية نقلهم الى منازلهم مجاناً، عبر الاتصال على: 1514 .


_ إذا تبين للسائق ان قيادته للسيارة عند خروجه من أحد أماكن السهر تهدد سلامته وسلامة الآخرين، يمكنه الاتصال برقم النقابة: 1514 لنقله بصورة مجانية.


كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام التقيد بقانون السير وبخاصة:


_ عدم القيادة تحت تأثير الكحول.


_ القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السرعة المسموح بها.


_ وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية والخلفية.


_ عدم استعمال الخلوي أثناء القيادة باي شكل من الأشكال.


_ عدم المجازفة في القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس.


ولمرتادي الأماكن الجبلية: تجهيز سياراتهم بالسلاسل المعدنية والتأكد من حالتها الميكانيكية ( إنارة، ماسحات زجاج، إطارات، إلخ) وغيرها.
لذلك يرجى التقيّد بتوجيهات قوى الامن الداخلي والاتصال على الرقم 112 بحال تعرّضهم أو مشاهدتهم لأي طارئ.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout