بالصور - هذا ما عُثر عليه في ضهر البيدر!

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي - شعبـــة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

"الساعة 22:30 من ليل تاريخ 28/12/2016 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، كل من:

_ هـ. ح . ( مواليد عام 1958، لبناني).

_ ح . ط. ( مواليد عام 1995، لبناني).

_ ا . ع. ( مواليد عام 1967، لبناني).

وضبط بحوزتهم كميات من الكوكايين والهيرويين والسيلفيا وحشيشة الكيف وحبوب ترامادول.

وقد تبيّن أن الثالث مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدرات تقضيان بحبسه 6 أشهر مع غرامة مالية، ومذكرة توقيف بجرم سرقة.

والتحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص".