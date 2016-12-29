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الرئيس عون لنقابتي المهندسين: مع تحديد حاجات السوق واجراء امتحان في المجالات الهندسية وتقييم المستوى العلمي للجامعات

29
DECEMBER
2016
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات سياسية ووزارية ونقابية وديبلوماسية.

 

وزير الاعلام

وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاعلام ملحم الرياشي وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد وعمل الحكومة بعد نيل الثقة، ولا سيما ما يتعلق بأوضاع وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية التابعة لها.

وأوضح الوزير الرياشي انه عرض مع الرئيس عون الاوضاع التي تمر بها بعض وسائل الاعلام والتي ادت الى صرف عدد من الموظفين، لافتاً الى أنه سيبحث في هذه المسألة مع المعنيين ودرس ما يمكن اتخاذه في هذا الصدد.

 

حزب البعث العربي الاشتراكي

سياسياً أيضاً، استقبل الرئيس عون وفداً من حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الامين العام القطري في لبنان نعمان شلق الذي قدم التهاني بالاعياد مؤكداً أن الآمال الكبيرة معلقة على الرئيس متمنياً تحقيق الاصلاح والازدهار والامن والانماء المتوازن.

         وشكر الرئيس عون الوفد مؤكداً على أن مسيرة الاصلاح ستنطلق بعد نيل الحكومة الثقة وتشمل ادارات الدولة ومؤسساتها ولا سيما لجهة العمل على تجديدها كي تصبح أكثر انتاجاً، ثم المباشرة بتنفيذ مشاريع انمائية خصوصاً تلك التي تتطلب جهداً كبيراً.

 

سفير المجر

         ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير جمهورية المجر في لبنان السيد Laszlo Varadi  لمناسبة مغادرته لبنان بعد انتهاء مهماته الديبلوماسية التي بدأها في العام 2011. وقد شكر رئيس الجمهورية السفير المجري على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية_المجرية ومنحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لذلك.

 

مجلسا اتحاد المهندسين

         نقابيا، استقبل الرئيس عون نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب ونقيب المهندسين في طرابلس ماريوس بعيني مع اعضاء مجلسي اتحاد المهندسين في بيروت وطرابلس، الذين هنأوا رئيس الجمهورية بالاعياد.

 

         وتحدث النقيب شهاب باسم الوفد، متمنيا ان يكون عهد الرئيس عون حافلا بالخير والوفاق، وعرض له هموم المهندسين خصوصا ما يتعلق بالأبنية الخضراء وتحصين بعض الاختصاصات الهندسية، اضافة الى تضخم عدد المهندسين الذين تجاوز عددهم في نقابتي بيروت وطرابلس 63000 مهندسا حتى الساعة، ومن المتوقع ان يصل العدد الى  نحو مئة الف، اذا ما اضيف اليه عدد طلاب الهندسة في مختلف فروع الجامعات اللبنانية، مطالبا بالاصرار على تطبيق معايير الجودة في التخصص ومعايير حاجيات سوق العمل.

 

        

ورد الرئيس عون بكلمة شكر فيها للوفد تهنئته، مؤكدا ايلائه هموم الجسم الهندسي كامل العناية، وكاشفا انه قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، كان من ابرز من طالب بتشجيع المعاهد المهنية خصوصا في مجالات حِرَف البناء. واعتبر ان تطوير الاتصالات والمشاريع الانمائية والاجور من شأنه المساهمة في الحد من المسألة.

 

         وطالب النقابتين بتقديم مشروع متكامل بناء على بحث امكانية تفريع نقابتي المهندسين الى نقابات متخصصة في قطاعات هندسات الكهرباء والاتصالات والمعلوماتية، اضافة الى بحث امكانيات تحديد حاجات سوق العمل، واجراء امتحان في المجالات الهندسية شبيه بالكولوكيوم في العلوم الطبية بهدف تحسين الانتاج، ووضع نقاط للجامعات لتقييم مستواها العلمي  وفق ما يحصل في الدول الاجنبية.

 

المعهد الوطني للادارة

 إدارياً، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للإدارة الدكتور جورج لبكي والمدير العام للمعهد جمال المنجد اللذين عرضا واقع المعهد وضرورة تعيين مجلس إدارة له وجعل تدريب الموظفين إلزامياً. كذلك طلب الوفد رعاية رئيس الجمهورية لتخرج دورة الاعداد الـ 23 لرؤساء الدوائر في آذار المقبل.

 

وركّز الرئيس عون على أهمية الدورات التي ينظمها المعهد الوطني للادارة وضرورة تفعيل عمله لتحسين أداء الموظفين.

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