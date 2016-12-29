رد من شركة تاتش على ما تم تداوله في وسائل الاعلام‎

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رداً على ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بتاريخ 27 كانون الأول 2016.

يهم ادارة شركة موبايل إنتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل ان تفيد بان الاتهامات والافتراءات التي اطلقت عن تجديد عقود إدارة شركة موبايل إنتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل. في لبنان هي باطلة ولا تمت للواقع بصلة وتؤكد ادارة شركة موبايل إنتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل. تقيّدها المطلق والمستمرّ بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان وباعتمادها وتطبيقها لاعلى معايير الشفافية والمهنية في سياق تنفيذ مهامها ونشاطها.

إن ادارة شركة موبايل إنتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل. ترفض الإنجرار وراء ما تم تدواله من اتهامات باطلة وتحتفظ بكامل حقوقها تجاه من يقف وراء هذه الحملات التضليلية ويبث هذه الإفتراءات.