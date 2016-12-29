هذا ما طلبه وزير الإقتصاد من المواطنين

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جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ترافقه المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير حماية المستهلك طارق يونس ومراقبو المديرية، على الاسواق، فشملت الجولة محطة فينيسيا ومطعم بربر في الحمرا وسوبر ماركت سبينس في الاشرفية، حيث قام المراقبون بالاطلاع على كيل المحطة والسلامة الغذائية في المطعم وسلامة المواد الغذائية والسلع في السوبر ماركت.





وقد اخذ المراقبون عينات لاجراء الفحوص المخبرية اللازمة عليها للتأكد من مطابقة المواصفات التقنية والغذائية.







واثر انتهاء الجولة، اكد الوزير خوري أنها "الجولة التفقدية مع مراقبي مديرية حماية المستهلك لن تكون الاخيرة والهدف منها الاطلاع عن كثب على سير عمل الوزارة في عملية المراقبة وضبط الاسعار ومنع الغش والاحتكار والتلاعب بالنوعية والكمية".





أضاف: "تأكد لنا أن المراقبين يقومون بدورهم على اكمل وجه واليوم تعرفت على طريقة العمل ولمسنا ان ليس هناك من مخالفات، في حال وجودها تحال وفقا للاصول الى القضاء المختص".





ودعا المواطنين الى "ابلاغ الوزارة عن كل مخالفة يراها على الخط الساخن 1739 او عبر الموقع الالكتروني للوزارة، ونحن نعول كثيرا على التعاون بين المستهلك والادارة".