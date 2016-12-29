living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عواصف ثلجية ورياح باردة.. تفاصيل طقس ليلة رأس السنة والأيام المقبلة

29
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتشكّل منخفضٌ جوّي بين لبنان وقبرص وجنوب شرق تركيا نتيجة التقاء كتلة رطبة متجّهة من البحر الأسود جنوباً (تركيا) وأخرى متّجهة من المتوسط شرقاً (قبرص)، يُرافقهما تدفق لرياح جنوبية غربية من شبه الجزيرة العربية. هذه العوامل، مجتمعة، سوف تسبب بعواصف ثلجية، فوق المناطق السورية الشمالية، والتركية الجنوبية الشرقية، وجزيرة قبرص واليونان، بفعل تمدّد الكتلة القطبية، وذلك، ابتداءاً من يوم الخميس ولغاية يوم الثلاثاء، فكيف سيتأثر لبنان بهذا الوضع؟

 

في هذا السياق، يشرح الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية أن الرياح الشمالية الغربية الشديدة البرودة من مناطق في أوروبا الوسطى والشرقية ذات قيم ضغط جوّي عالية تتدفق نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وتدفع بالرطوبة العالية نحو قبرص فتتحوّل إلى منخفض جوي يوم الخميس بعد الظهر. ومع توغل أطراف الكتلة القطبية نحو لبنان التي من المنتظر أن تتعمّق أكثر بين ظهر السبت والإثنين، سوف يشهد لبنان تساقطاً للثلوج.

 

تشتدّ بروده المنخفض الجوّي بفعل الرياح الشمالية الباردة، كدرجة أولى، وتأثير الكتلة القطبية التي ستصل إلينا ضعيفة، كدرجة ثانية، كيف؟

 

الكتلة القطبية، هي عبارة عن كتلة كبيرة ضخمة من الهواء الجليدي يتمدد فوق مساحة شاسعة من القارات حرارتها من 0 إلى -50 تقريباً، لها خصائص وصفات متجانسة من حيث درجة الحرارة والرطوبة. فإذا سيطرت على بلدان كانت قيم الضغط فيها مرتفعة، ترسل كمّية هائلة من الرياح (ما يُعرف بالتيارات الهوائية) الباردة إلى بلدان ذات قيم ضغط جوّي أقل قيمة. فغالباً ما تتمركز الكتلة القطبية فوق تركيا فتهب رياحاً شمالية نحو لبنان وتسبب ببروده في الطقس بل تساقط للثلوج أحياناً.

 

هكذا سيكون وضع الأيام المقبلة التي ستسيطر خلالها، الرياح الشمالية الباردة (40 إلى 70 كلم في الساعة) على المنخفض الجوّي، أكثر من تمدد أطراف الكتلة نحو لبنان وفلسطين.

 

فتتوغل الكتلة القطبية من اليونان نحو مصر وليبيا وتسبب بتساقط للثلوج فوق البحر على ارتفاع يصل إلى 500 متر، ومن ثم تتجّه الغيوم الرّطبة، الباردة، شرقاً وتحافظ على حرارتها المتدنيّة بفعل الرياح الشمالية، الأمر الذي سيسبب بتساقط للثلوج في المناطق اللبنانية (المطلة على البحر) بين 700 و800 متر بين السبت والإثنين، وفي البقاع ما فوق 900 متر.

 

أما طقس يوم الجمعة: فغائم وممطر مع بعض الانفراجات، وتراجع طفيف بدرجات الحرارة مساءً. تتساقط الثلوج على الجبال 1200 متر وما فوق.

 

*الحرارة على الساحل 18 نهاراً و13 ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200متر: 9 نهاراً و2 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 8 نهاراً و3 ليلاً

*الرطوبة بين 55 و60%

*الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و75 كم في الساعة

*الضغط الجوّي: 1015hpa

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout