عواصف ثلجية ورياح باردة.. تفاصيل طقس ليلة رأس السنة والأيام المقبلة

A + A -

يتشكّل منخفضٌ جوّي بين لبنان وقبرص وجنوب شرق تركيا نتيجة التقاء كتلة رطبة متجّهة من البحر الأسود جنوباً (تركيا) وأخرى متّجهة من المتوسط شرقاً (قبرص)، يُرافقهما تدفق لرياح جنوبية غربية من شبه الجزيرة العربية. هذه العوامل، مجتمعة، سوف تسبب بعواصف ثلجية، فوق المناطق السورية الشمالية، والتركية الجنوبية الشرقية، وجزيرة قبرص واليونان، بفعل تمدّد الكتلة القطبية، وذلك، ابتداءاً من يوم الخميس ولغاية يوم الثلاثاء، فكيف سيتأثر لبنان بهذا الوضع؟

في هذا السياق، يشرح الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية أن الرياح الشمالية الغربية الشديدة البرودة من مناطق في أوروبا الوسطى والشرقية ذات قيم ضغط جوّي عالية تتدفق نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وتدفع بالرطوبة العالية نحو قبرص فتتحوّل إلى منخفض جوي يوم الخميس بعد الظهر. ومع توغل أطراف الكتلة القطبية نحو لبنان التي من المنتظر أن تتعمّق أكثر بين ظهر السبت والإثنين، سوف يشهد لبنان تساقطاً للثلوج.

تشتدّ بروده المنخفض الجوّي بفعل الرياح الشمالية الباردة، كدرجة أولى، وتأثير الكتلة القطبية التي ستصل إلينا ضعيفة، كدرجة ثانية، كيف؟

الكتلة القطبية، هي عبارة عن كتلة كبيرة ضخمة من الهواء الجليدي يتمدد فوق مساحة شاسعة من القارات حرارتها من 0 إلى -50 تقريباً، لها خصائص وصفات متجانسة من حيث درجة الحرارة والرطوبة. فإذا سيطرت على بلدان كانت قيم الضغط فيها مرتفعة، ترسل كمّية هائلة من الرياح (ما يُعرف بالتيارات الهوائية) الباردة إلى بلدان ذات قيم ضغط جوّي أقل قيمة. فغالباً ما تتمركز الكتلة القطبية فوق تركيا فتهب رياحاً شمالية نحو لبنان وتسبب ببروده في الطقس بل تساقط للثلوج أحياناً.

هكذا سيكون وضع الأيام المقبلة التي ستسيطر خلالها، الرياح الشمالية الباردة (40 إلى 70 كلم في الساعة) على المنخفض الجوّي، أكثر من تمدد أطراف الكتلة نحو لبنان وفلسطين.

فتتوغل الكتلة القطبية من اليونان نحو مصر وليبيا وتسبب بتساقط للثلوج فوق البحر على ارتفاع يصل إلى 500 متر، ومن ثم تتجّه الغيوم الرّطبة، الباردة، شرقاً وتحافظ على حرارتها المتدنيّة بفعل الرياح الشمالية، الأمر الذي سيسبب بتساقط للثلوج في المناطق اللبنانية (المطلة على البحر) بين 700 و800 متر بين السبت والإثنين، وفي البقاع ما فوق 900 متر.

أما طقس يوم الجمعة: فغائم وممطر مع بعض الانفراجات، وتراجع طفيف بدرجات الحرارة مساءً. تتساقط الثلوج على الجبال 1200 متر وما فوق.

*الحرارة على الساحل 18 نهاراً و13 ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200متر: 9 نهاراً و2 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 8 نهاراً و3 ليلاً

*الرطوبة بين 55 و60%

*الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و75 كم في الساعة

*الضغط الجوّي: 1015hpa