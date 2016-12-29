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هامّ جداً.. إلتزموا بهذه التوجيهات ليلة رأس السنة

29
DECEMBER
2016
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صدر عن العلاقات العامة والإعلام في الصليب الأحمر اللبناني بيان اعلن فيه "انه وضع فرق الإسعاف والطوارئ في حالة من الجهوزية والاستنفار العام في جميع مراكزه المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مواكبة للاحتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة، ليل السبت/الأحد 31 كانون الأول 2016، وعددها 46 مركزا تواكبها 4 غرف عمليات اتصال وتنسيق، مدعمة ب115 سيارة إسعاف، و500 مسعف، إضافة إلى وضع 50 سيارة إسعاف احتياط مدعمة ب 200 مسعف.

 

اما في المناطق الجبلية فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني عددا من السيارات ذات الدفع الرباعي على جهوزية أيضا في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140.

 

كما وسيكون جميع التقنيين في مركزي نقل الدم في الجميزة (بيروت) وفي طرابلس (الشمال) متواجدين وعلى جهوزية (24/24) وذلك لتلبية الطلب على وحدات الدم من جميع الفئات حسب توفرها، إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم.

 

ولمزيد من المعلومات حول توفر وحدات الدم يرجى الاتصال على الرقم 444102 01 لمركز الجميزة، وعلى الرقم 601429 06 لمركز طرابلس.

 

إن الصليب الأحمر اللبناني يلفت عناية المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، وإن المتطوعين والعاملين في المراكز هم على جهوزية لتلقي النداءات الطارئة وتلبية الطلب على وحدات الدم، وتمنى للجميع أعيادا ملؤها السعادة والخير والسلام.

 

إرشادات وتوجيهات


كما اصدر إرشادات وتوجيهات للوقاية من خطر الاصابة بنوبات قلبية وحوادث سير خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة لطلب الإسعاف الإتصال على الرقم 140

 

أولا: ارتفاع خطر الإصابة بنوبات قلبية
ينصح بما يلي:
- بتجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.
- بشرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات
- بعدم الإفراط في شرب الكحول
- بالمحافظة على درجة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء التي وتقي البرد.

 

عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:
- الجلوس والراحة.
- طلب سيارة إسعاف.
- لحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بطبيب معالج، اذا وجد


- اخذ الدواء اذا كان المصاب يستعمله

 

ثانيا: ارتفاع خطر حوادث السير خلال فترة الأعياد، الخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف من هذا الخطر:


- يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول
- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة
- إحترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير،....
- إحترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات
- عدم استعمال الخليوي عند القيادة
- وضع حزام الامان في كل الأوقات ، لجميع الأشخاص داخل السيارة
- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.
- وجود مطفئة حريق
- وجود علبة اسعافات أولية
- يجب عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس

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