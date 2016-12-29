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"خطر صحّي كبير" ومفاجآت كثيرة.. توقعات "صادمة" لليلى عبد اللطيف، ميشال حايك ومايك فغالي!

29
DECEMBER
2016
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ننتظرهم ليلة رأس السنة لكي يطلّوا على شاشات التلفزيون ويكشفوا ماذا يخبئ لنا العام الجديد. لكن هذا العام انقلبت الادوار، فقد توقّع عالم الفلك الدكتور سمير طنب لأهل التوقعات واختار كل من ليلى عبد اللطيف، ميشال حايك ومايك فغالي.. فماذا ينتظرهم في العام 2017؟

 

ليلى عبد اللطيف

2017 سنة صعبة عليها في مجالات عدة. أولادها سَيُسبّبون لها بعض المشاكل والمتاعب. قد تتّفق مع محطة عربية أو في بلاد الإغتراب لتصوير برنامج لها. مدخولها المالي إلى تراجُع في موضوع الفلك وأشخاص تعاملت معهم في موضوع شراكة مهنيّة قد ينصبون عليها أموالاً وحقوقاً. عليها بإجراء فحوصات عامة وإشعاعيّة للجهاز النسائي والثدي لأنها مُعَّرضة لا سمح الله لخطر صحّي كبير بدأ معها دون أن تشعر، أو تظهر علاماته فجأة سنة 2017 . تُسافر لفترة خارج لبنان مع أولادها للراحة والإستجمام والهروب من إزعاجات الأعلام ومواقع التواصُل الإجتماعي.

 

ميشال حايك

2017 صعبة من أول السنة وحتى آخر أيلول مهنيّاً وماليّاً. سيضعف إلهامه بسبب عدم إستعمال الحدس لإلتهائه بالتجارة والصفقات العقاريّة والسفر. يُحاول الزواج وتفشل العلاقة وقد يبقى عازباً كل حياته لأنه يُحبّ الحريّة والهروب من المسؤوليات العائلية. خلاف بينه وبين رجل أعمال خليجي سيجعله يخسر مورد هام للرزق. يدخل في دعوى قضائية قد لا تكون لصالحه. صحّته جيّدة لأنه يهتّم بها جداً ولأن الروح الإيجابيّة عنده تَغلُب على السلبيّة. آخر ثلاثة أشهر من 2017 مليئة بالإنجازات الماليّة والمعنويّة.

 

مايك فغالي

سَيُفتش عن المعنويات ويسعى لمركز داخل لبنان أو في الخارج له علاقة بالشأن العام والأعمال الخيريّة. سيضعف مدخوله عموماً خاصة من مهنة الفلك لبحثه عن السمعة والمعنويات أكثر من الماديات. سَتُلاحقه إمرأة مُطلّقة لكنه لن يهتمّ لأمرها لعدم إهتمامه بفكرة الزواج أصلاً ولأنه يعتبر أن العلاقات العاطفية والصداقة مع النساء فيها متاعب أكثر من حسنات. إيمانه بالله سيزداد بعد مرحلة من الشكوك حول كل الأديان. مشكلة صحيّة مُستعصية قد يجد لها بعض الحلول داخل أو خارج لبنان. يدخل في جمعية أجنبية لعلماء الطاقة وإستشراف المستقبل.

 

(هي)

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