بالصور - معلولا المقدسة تصلي للرئيس ميشال عون

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في زيارةٍ خاطفة الى بلدة معلولا مهد اللغة الأرامية لغة سيدنا يسوع المسيح كان اللقاء مع رئيس دير مار سركيس وباخوس الأب عبدالله ورئيس البلدية السابق الأستاذ ابراهيم الشاعر والسيد جهاد زخور رئيس المؤسسة السورية العالمية لحماية اللغة الآرمية والسيد وائل جرمكاني،



البلدة المقدسة تنفض عنها غبار الهمجية والإضطهاد، فقد عاد بعضٌ من أهلها وهي مازالت تنتظر إكتمال الفرحة بعودة المخطوفين وإعادة ترميم دير مارتقلا حيث كان يقيم جمهور الراهبات المحررات بعد أسرٍ مؤلم.



رفعنا الصلاة الميلادية من داخل كنيسة دير مار سركيس وباخوس على نية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بلغة المسيح وبصوت السيدة ريتا وهبه المميز، وأضيئت شموع الأمل والرجاء والسلام المنشود.



معلولا قاومت، صمدت ودافعت عن مقدساتها بفضل أهلها المؤمنين، والمقاومة الوطنية والجيش السوري العين الساهرة على كافة التفاصيل الأمنية، مشكورين.





المحامي وديع عقل