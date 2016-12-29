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تحضروا - منخفض جوي جديد يبدأ اليوم وينتهي الاسبوع المقبل!.. فماذا عن اسمه؟

29
DECEMBER
2016
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أفادت مصلحة الابحاث الزراعية عن منخفض جديد سيضر لبنان ابتداءً من اليوم اطلقت المصلحة عليه اسم " ايف EVE " نسبة الى رأس السنة يبدأ تأثيره الخميس 29/ 12/ 2016 ويرافقه ثلوج متفرقة السبت 31/ 12/ 2016، الاحد 1/ 1/ 2017 والاثنين 2/ 1/ 2017 والثلاثاء 3/ 1/ 2017 لينحسر الاربعاء 4/ 1/ 2017 ويحل محله الصقيع وتشكل الجليد ليلاً.

- ليس هناك من خطر كبير من المنخفض الجوي " ايف EVE" خلال سهرة رأس السنة، وكل ما يشاع عن ثلوج كثيفة جداً وعواصف قوية هو غير صحيح.

- يتوقع تساقط الثلوج ايام السبت 31/ 12/ 2016 والاحد 1/ 1/ 2017 والاثنين 2/ 1/ 2017 على ارتفاع 900 متر والبقاع مع احتمال تراكم بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر وفي البقاع.

- ترافق المنخفض " ايف EVE " امطار غزيرة احياناً مع تشكل السيول ورياح قوية وثلوج على الجبال لذا يطلب:

- من المواطنين الانتباه في قيادة السيارات خوفاً من التزحلق.

- من المواطنين الانتباه من تشكل السيول.

- صيادي الاسماك واصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه من الرياح القوية.

- المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية واستعمال السيارات الرباعية الدفع او السلاسل المعدنية بسبب تساقط الثلوج.

- الاجهزة المعنية التحضر لجرف الثلوج ورش الملح لمنع تشكل الجليد.

- المواطنين الانتباه من الطقس الغير مستقر والمثلج على الجبال ليلة رأس السنة.

- لا داع للهلع او للذعر فان المنخفض " ايف EVE " هو متوسط الفعالية وتعرض لبنان للكثير من امثاله.

- على المواطنين الراغبين للسهر في المناطق الجبلية والبقاع عدم الخوف والذعر فان تساقط الثلوج، اذا حدث، سيكون مقبولاً وغير خطراً.

- الخميس 29/ 12/ 2016 : طقس غير مستقر مع وصول المنخفض " ايف EVE " تهطل امطار متفرقة - استقرار درجات الحرارة - تتساقط الثلوج على 1600 متر - تهب رياح جنوبية غربية قوية احياناً - يحتمل تشكل سيول بسبب ذوبان الثلوج تحت تأثير الامطار.

- الجمعة 30/ 12/ 2016 : طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة - تهطل امطار متفرقة وتهب رياح جنوبية غربية قوية احياناً وتتساقط الثلوج على 1500 متر - يحتمل تشكل سيول بسبب ذوبان الثلوج تحت تأثير الامطار.

- السبت 31/ 12/ 2016: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة - تهطل امطار غزيرة احياناً يرافقها برق ورعد وتتشكل السيول - تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويمتد تساقطها تدريجياً الى 900 متر والبقاع - يتوقع تراكم بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع.

- الاحد 1/ 1/ 2017: طقس غير مستقر، بارد مع امطار متفرقة- رياح قوية احياناً وثلوج خفيفة متفرقة على 900 متر والبقاع.

- الاثنين 2/ 1/ 2017: طقس غير مستقر مع امطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على 900 متر والبقاع.

-الثلاثاء 3/ 1/ 2017: طقس غير مستقر مع امطار وثلوج متفرقة نهاراً ويتشكل الجليد ليلاً على ارتفاع 800 متر والبقاع.

- الاربعاء 4/ 1/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاراً ويتشكل الجليد ليلاً على ارتفاع 600 متر والبقاع.

- الخميس 5/ 1/ 2017: طقس متقلب مع امطار متفرقة نهاراً - احتمال تشكل الجليد ليلاً على 900 متر والبقاع.

- الجمعة 6/ 1/ 2016 : طقس متقلب مع امطار.

 

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