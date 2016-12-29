living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 29 كانون الأول 2016

29
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

السفير ـ عيون

جزم مرجع أمني أن صاروخ أرض جو الذي عثر عليه قبل أكثر من شهر مع تنظيم «داعش» في لبنان مصدره أحد مستودعات «الجیش السوري الحر» في الشمال السوري.

تشهد أروقة «الثنائي الشيعي» تنافسا محموما على موقع رئاسة هيئة تعنى بالإعلام المرئي والمسموع.

تشهد تنظيمات إسلامية تابعة لتنظيم دولي نقاشات فكرية وسياسية تتراوح بين رفض العنف مطلقا واعتماد السلمية وبين الاستمرار في التصعيد السياسي والامني.

 

البناء - خفايا

لم يخف مسؤول كتائبي سابق خشيته من أن يخسر حزبه كلّ تمثيله النيابي في الانتخابات المقبلة إذا استمرت القيادة الحالية راكبة رأسها ومتعامية عن الحقائق السياسية، وهو ما جعلها تخسر التمثيل الحكومي، بعدما كان للكتائب ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة، داعياً النائب سامي الجميّل إلى مراجعة مواقفه واعتماد سياسة ثابتة وواضحة، والإقلاع عن ازدواجية المواقف التي أوصلته إلى هذا المأزق…

 

الجمهورية ـ اسرار

تبيّن أن السرعة في مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة واختصار الجلسات جاء بعد طلب عدد من النواب لإرتباطهم بمواعيد لقضاء إحتفالات عيد رأس السنة خارج لبنان.

يتندّر وزير قديم جديد في مجالسه على إسم وزارته الجديدة، ويقول «قد أعرف أسرار الفضاء، قبل أن أعرف ما هي مهمة وزارتي».

أكد زعيم سياسي أمام حلقة ضيقة من معاونيه أن تطمينات نقلت اليه من جهة فاعلة لم تبدِّد شيئاً من هواجسه.


اللواء

يُراهن نائب بارز في حزب مسيحي أن العودة إلى قانون الستين معدلاً، قد تكون أوفر الخيارات لتجنب التمديد للمجلس الحالي.

اشترط قطب على رئيس حزب وسطي عدم مفاتحته مرّة جديدة بإبقاء وزير سابق في الوزارة خلال فترة المفاوضات.

اقترح وزير سابق على مرجع رفيع البدء بتدريب الموظفين على النسبية، سواء عُمل بهذا القانون أم لا.

 

المستقبل ـ يقال

إنّ أوساطاً سياسية تبدي ثقتها بأن تنسحب الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة على ملف قانون الانتخاب الجديد الذي لم تستبعد أن يصار إلى الاتفاق عليه وإقراره بسرعة قياسية تماماً كما حصل على صعيد إنجاز الاستحقاق الحكومي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout