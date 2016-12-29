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عناوين الصحف ليوم الخميس 29 كانون الأول 2016

29
DECEMBER
2016
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الأخبار
اليمن 2016
السعودية هُزِمت

السفير
الحكومة بعد الثقة: الامتحان بدأ الآن
الحريري و«حزب الله» إلى منتصف الطريق؟

البناء
كيري يسدّد آخر ودائع تفاهمات واشنطن وموسكو بوثيقة لحلّ فلسطيني ـ «إسرائيلي»
مخاض روسي تركي إيراني لهدنة سورية يصطدم بالخلاف حول القوى والسقف
ثقة شبه الإجماع السياسي 87 صوتاً للحكومة... وقانون المختلط «المختلط» يتقدّم

الجمهورية
غابوا... فسرقوا الوهج

الديار
عون والحريري امام امتحان ضرب الفساد
نالت الثقة فهل فعلاً سيحصل ازدهار؟

المستقبل
لحريري يؤكد التزامها بالمحكمة وقانون الانتخاب وعزمها على تأمين مصالح الناس
الحكومة تنال الثقة.. وتلتئم مطلع العام

L'Orient-Le Jour
Le cabinet Hariri entamera son action à l’ombre d’un fragile équilibre

The Daily Star
Given green light, Cabinet open for business

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