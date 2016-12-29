أوساط تيار المستقبل: هذا هو سبب انخفاض عدد النواب الذين منحوا الثقة للحكومة

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أوضحت أوساط نيابية في تيار المستقبل لـ»البناء» أن «انخفاض عدد النواب الذين منحوا الثقة لحكومة الحريري مرتبطة بعطلة الأعياد وسفر بعض النواب ولا رسائل سياسية تقف خلف ذلك، بل الحكومة حصلت على ثقة أغلب الكتل النيابية باستثناء كتلة حزب الكتائب، والأهم هي ثقة الكتل وليس عدد النواب منفردين». ولفتت الى «غياب نائبين من كتلة المستقبل».

وأشارت الأوساط الى أن «الحكومة لا تملك عصاً سحرية لحل كل الأزمات بين ليلة وضحاها، بل طرحت أولويات لها علاقة بالموضوع المالي والاقتصادي الهم الأساسي لدى اللبنانيين وللرئيس الحريري أيضاً إضافة الى قانون الانتخابات»، وأوضحت أن «التوجّه في الموضوع المالي هو الى إقرار مشروع الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لإقرارها وبتحقيق ذلك تكون خطوة أساسية وتعبّر عن بداية حلول للأزمات ودليل على أن الحكومة ستكون منتجة». وأعربت المصادر عن استعدادها للسير في أي قانون انتخاب يتمّ التوافق عليه، موضحة أنه «في حال تم توحيد المعايير للقانون المختلط سنصل الى صيغة ما بين القانونين المختلط المقدم من القوات والاشتراكي والمستقبل وبين قانون الرئيس نبيه بري». ودعت الى «الإسراع في إنجاز هذا القانون لاستغلال الوقت لإطلاع وتحضير إدارات الدولة والمواطنين على تفاصيله لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن».