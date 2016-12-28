A + A -

مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"



تكون أسرع ثقة حكومية، حققتها حكومة استعادة الثقة، ففي سحابة يوم ونيف، صار الإطار الدستوري لانطلاق عمل السلطة التنفيذية مكتملا، وصار جدول مجلس الوزراء مفتوحا منذ الأسبوع الأول من السنة الجديدة، على الإنتاج والإنجاز ... 87 صوتا واثقا من أصل 92 حضروا ... رقم أثار بعض التساؤلات ... تحديدا لجهة عدد النواب المتغيبين ... خصوصا، بعدما راجت معلومات عن أن رئيس الحكومة طلب تأجيل التصويت على الثقة من مساء أمس إلى اليوم، حرصا على حشد أكبر عدد من النواب المؤيدين ... وبالأخص، بعدما تردد مساء أمس أيضا، نقلا عن أحد النواب الفاعلين، أن السعي يتجه إلى ثقة مئوية على الأقل ... غير أن التدقيق في أسماء النواب المتغيبين، يظهر أن هذا التسرب عفوي الأسباب، عشوائي الخلفيات ... فعدد النواب الغائبين من الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، بلغ 21 نائبا . وهو رقم يكفي للتأكيد على أن ما حصل بريء سياسيا، وهو يراوح بين التراخي وبين الاعتقاد بأن الثقة محسومة بصوتنا أو من دونه ... المهم، أن استعادة الثقة أنجزت نيابيا ودستوريا اليوم ... تبقى استعادة الثقة فعليا وعمليا ... في انتظار عمل الحكومة بدءا من الأسبوع المقبل ... 87 صوت ثقة، هذه تفاصيلها، في تقرير خاص ضمن نشرة الـ OTV.

=============

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



بعد الانتخاب الرئاسي والتكليف الحكومي ثم التأليف، خطوة جديدة في المسار الايجابي تمثلت بالثقة النيابية للحكومة التي عليها اعتبارا من اليوم، التخطيط والتنفيذ بعد التشريع، والأشهر الستة ليست بمدة قصيرة إذ إنها ستكون مليئة بالافعال بدءا من قانون الانتخاب، مرورا بالموازنة العامة، وبالتعيينات الادارية، وانتهاء بالانتخابات النيابية التي ستنتج حكومة واقعية، ويبقى الاهتمام بقضايا الناس، وأول الغيث مؤتمر صحافي لوزير الصحة غدا حول مشكلة الدواء.

ثقة النواب بالحكومة كبيرة، فأصوات السبعة وثمانين نائبا هي من أصل إثنين وتسعين حضروا أي بنسبة ثلاثة وتسعين بالمئة من مجموع اعضاء الندوة البرلمانية، ومن لم يحضر كان بسبب السفر او الإنشغال أو الحرد.

المهم ان الحكومة والبرلمان سيتعاونان لما فيه خير البلد والمواطنين، والبعض يقول إن أهم من ثقة النواب ثقة الناس بالنواب والحكومة في آن.

الثقة إذن اعطيت للحكومة والرئيس سعد الحريري كان واضحا في الرد على كلمات النواب.



========================

مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"



الاختبارات نجحت بها الحكومة الجديدة وتوجتها بثقة نيابية، لكن ثقة مرتفعة تريدها من الشعب.. والشعب يرهن الثقة بافعال تبدأ باستيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية.

الممارسات السياسية اطاحت بالنسبية في البيان الوزاري، لكن لن تتغلب عليها بقوة المطالبة الشعبية التي يترجمها الرئيس نبيه بري بالدفاع عن تلك الصيغة النموذجية وحمل لوائها الى حد التهديد بالتخلي عن كل ما قدمه حيال قانون الانتخاب، والمطالبة حصرا باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية.

معركة القانون فتحت لتثبيت لبنان على سكة الخلاص وطريق الديمقراطية ومن يعارض عصرنة قانون الانتخاب سيحاسبه الشعب وينتقده التاريخ.

حاضر لبنان تحدده الحكومة الان ومستقبله يرسمه القانون العتيد، فيما حاضر المنطقة يكتبه الميدان السوري ومستقبلها تحدده التسويات على اساس صمود دمشق وتشتت معارضيها بين اتراك غرقوا في المواجهة المفتوحة بين داعش من جهة الباب وكرد على كل الابواب الحدودية السورية التركية، عجزت انقرة عن فتح الباب حتى الان عسكريا، فيما فتح الكرد الابواب بين مناطق الشمال والشرق لضمها في فيدرالية لا زالت حبرا على ورق.

لكن جرأة الطرح الكردي طرح علامات استفهام حول التوقيت، هل لتوظيف التخبط التركي بشأن سوريا؟ ام ترجمة للغضب الاميركي من انقرة؟ او لفرض شروط عالية تسبق التسوية الثلاثية الايرانية الروسية التركية.



============

مقدمة نشرة اخبار "المنار"



تختلف الثقة البرلمانية عن نسختها السياسية. نالت الحكومة اللبنانية الجديدة "نعم" المشرعين، وان اعترضتها لاءات أربع وامتناع خامس عن التصويت من حلفاء مفترضين للرئيس، الا ان التحدي الاهم هو نيل الثقة الشعبية. ثقة تبدأ باقرار قانون انتخاب عادل مقدمة لدولة حقيقية وبضمانة فخامة الرئيس الذي جدد عشية عام جديد التأكيد ليس فقط على رجم شيطان الفساد وانما محاربته.

وعن محاربة العدو الخارجي يقول الرئيس عون حتى المعارك الخاسرة تكون أحيانا مربحة، فالقوة فرضت علينا الاحتلال ومقاومتنا ثبتت حقنا بالسيادة والاستقلال.الكلام الباعث على الامل أمام مهنئي الرئيس العماد من قادة الاجهزة الامنية، تزامن مع اعادة بث امل جديد لدى اهالي العسكريين المختطفين بعدما اكدت المديرية العامة للامن العام ان نتائج الحمض النووي التي اجريت على الاهالي اثر العثور على اربع جثث على الحدود اللبنانية السورية جاءت غير مطابقة.

وعلى الساحة الاقليمية غير مطابق كان الكلام التركي عن تسويات في سوريا مع سياسة رجب طيب اردوغان على مدى سنوات. فحامل لواء الاطاحة بالرئيس بشار الاسد، عاد للحديث عن حل سياسي بعد الهزيمة المدوية للجماعات الارهابية في حلب، في وقت يسجل ذل مدو في البحرين مع تراقص صهاينة يدا بيد مع بعض العرب على انغام موسيقى، وشعارات “ سيبنى الهيكل المقدس، وستمتلئ مدينة صهيون في اشارة الى اقامة هيكل سليمان المزعوم مكان المسجد الاقصى المبارك.

=============

مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



أفضل عيدية حصل عليها اللبنانيون منذ سنوات.الهدية الأكبر. ينتهي العام 2016 طاويا معه سنوات من الفراغ وعدم الاستقرار. ويبدأ 2017 بنصاب دستوري مكتمل، بانتظار بت التعيينات الأمنية والإدارية، وصولا إلى إقرار قانون جديد للانتخابات الانتخابات النيابية.

87 ثقة من أصل 92.أي 95 في المئة من عدد النواب الحاضرين. رئيس الحكومة سعد الحريري رد على ملاحظات النواب ووعد بالأخذ بمعظمها.

وفيما كان الرئيس الحريري يؤكد ان حكومته ستولي أهمية قصوى لملف العسكريين المخطوفين كان الامن العام يعلن أن الجثث التي وجدها الأمن العام ليست للعسكريين المخطوفين.

============

مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"



اللبنانيون هيكل الدولة يهتز تحت ضربات الفساد والتدخل في القضاء والتمديد المتكرر لمجلس النواب وعدم القدرة على وضع قانون انتخابي عصري قادر على تفتيت الطائفية والزبائنية .

صدق الرئيس ميشال عون عندما اكد امس ان لا تبعية للقضاء في السلطة السياسية بعد اليوم، وصدق الرئيس الحريري عندما شدد على مكافحة الفساد معلنا انه "عن جد الناس تعبت وعن جد بدها نتائج ".

اليوم وضع قطار بناء الدولة على السكة والمحطات الممنوع التوقف عندها هي نفسها المحطات التي افقدت الناس ثقتهم بدولتهم، واليوم بدأ عمل الحكومة الفعلي فهل تكون مهمتها وضع قانون جديد للانتخابات؟ ام مجرد التأكيد من اجرائها؟

نجاح الحكومة في التوصل الى قانون انتخابي جديد يعيد تلقائيا توزيع السلطة بشكل عادل يصيب الفساد اصابة قاتلة، اما اكتفاؤها باجراء الانتخابات على اساس قانون الستين فيصيبها وآمال اللبنانيين اصابة قاتلة.

والى حين اتضاح الصورة ملفات اخرى مهمة امام الحكومة من الموازنة الى الامن وناره المختبئة تحت نار التصفيات في مخيم عين الحلوة ومن داخل اروقة المخيم نبدأ.

============

مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"



اخذت حكومة "استعادة الثقة" الثقة محدثة ارتياحا عاما في البلاد الذي اشتاقت الى دولة بجسم كامل رأسه رئيس الجمهورية اداته التنفيذية حكومة تعمل وعيناه مجلس النواب يشرع ويراقب وذراعاه اجهزة امنية متناغمة وقائمتاه ادارة سوية تعمل في خدمة الناس.

لكن الكل يعرف ويعترف ولا يمكنه ان ينكر بأن هذا الجسم حتى الساعة مصاب بكثير من العلل وينقصه الكثير من الادوات حتى يعمل بشكل فاعل، اول العلل الفساد واولى الادوات المحاسبة على مختلف مستوياتها.

هاتان الاداة والعلة شدد عليهما الرئيس ميشال عون امام الجسم القضائي وامام الاجهزة الامنية فقد طلب من القضاء الى انتزاع الاستقلالية والاجهزة الى المزيد من التنسيق ولهما منه كل الدعم.

اما الدواء الاساس اي قانون الانتخاب فيتحدث عنه الجميع بالكثير من الكلام الجميل الا ان هذا الجميع يقاربه كما يقارب طفل عار المياه الباردة هذا ان رغب في الاستحمام.

اقليميا، كلام تركي عن هدنة في سوريا تم التوصل اليها بالتعاون مع روسيا لم تعلق عليه موسكو، في وقت قصفت سفارتها في دمشق .

=============

مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



علامة سؤال رسمت على العين البقاعية.. وأجوبة صدرت من العين الأمنية ففي اغتيال غامض الأسباب قضى آدمي يساري في انفجار ملتبس صحت عليه بلدة العين البعلبكية.. إذ انفجرت عبوة ناسفة في حافلة ركاب وأودت بحياة القيادي في الحزب الشيوعي ونائب رئيس البلدية خالد حوري وجرحت ابن عمه. كل المعطيات المتوافرة ظلت بعيدة من الشبهات ضد رجل كان من صفْوة الناس والعين المفتوحة على الحذر وفيما كان خبر إستهدافه يتفاعل بقاعا.. ارتفعت خيوط الأمل لدى أهالي العسكريين المخطوفين من فحص الحمض النووي الذي لم يأت مطابقا.. في بشائر تمنح " بضع " ضوء في النفق الطويل. هذه البشائر تصنفها دقة متابعة الأمن العام الجهاز المؤتمن على ملف العسكريين المخطوفين من جهة وصلوات ذوي المخطوفين ودموع حسين يوسف الأب الذي لم يفقد الأمل يوما في استعادة ابنه حيا والأمل عينه دخل ثقة الحكومة التي أدرج رئيسها اليوم وعدا بعودة العسكريين إلى ديارهم وتبنى سعد الحريري قضيتهم وهو الذي كاد ينسى قضيته الأم المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بوالده الشهيد رفيق الحريري. والحريري خرج من ساحة النجمة بثقة ستة وثمانين نائبا.. وهو ليس العدد المأمول نيابيا لكن العبرة في الجهاد الحقيقي الأكبر نحو العمل الحكومي وإطلاق عجلة الانتخابات النيابية كأول استحقاق يواجه الحكم بعد انتهاء مهلة الأعياد. سلام الداخل تفوق على هدنة المحيط المضطرب وجديدها إعلان تركي روسي نحو تبني وقف إطلاق النار في سوريا وتلفيق المعارضة السورية هذا النبأ بمشاروات بدأت في تركيا أما الجمر الاكثر ترجيحا للاشتعال فقد ارتفعت سخونته من حرب المستوطنات بين عهدين أميركيين. وفيما أرجأت إسرائيل تنفيذ قرار بناء الاستيطان ترقبا لخطاب جون كيري فقد وصلتها صليات الدعم المفتوح من دونالد ترامب محذرا الادارة الاميركية والعالم بالقول: إياكم وأمن إسرائيل.