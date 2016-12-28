فريجة في تشييع الشهيد القاق: الجيش لا يسكت عن استهداف حياة جنوده ومواطنيه

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شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة السفري - بعلبك، العريف علي ماجد القاق الذي استشهد يوم الأول من أمس من جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين خلال وجوده بمأذونية في منطقة السيدة زينب - دمشق. حيث أجريت له مراسم التكريم اللازمة أمام مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي - زحلة، وتم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدة السفري.

وألقى العقيد المهندس كرم فريجة ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي كلمة بالمناسبة، أشاد فيها بمزايا الشهيد ومناقبيته العسكرية، وقال: "إن كل جندي في الجيش هو مشروع شهيد على مذبح لبنان، سواء في مواجهة العدو الاسرائيلي أو الإرهاب المتربصين شرا بالأهل والتراب، أما أن تنبري عصابات مسلحة لاستهداف أحد جنودنا الأبطال غدرا، وتحت ذريعة قيام الجيش بواجبه في مكافحة الجرائم المنظمة، فهذا العمل الاجرامي إنما يصب في خدمة هذين العدوين الخطيرين، وبالتالي على المرتكبين أن يتحملوا تبعات أعمالهم الإجرامية، فالجيش لا يسكت عن استهداف حياة جنوده ومواطنيه، ولا يفرط بقطرة دم واحدة من دمائهم الزكية الطاهرة".