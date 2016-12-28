مليون دولار وهمية في تيليتون ع سطوح بيروت!!؟

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تيليتون ع سطوح بيروت في دورته الرابعة يتعرّض لتبرّع بمليون دولار وهمية





- ثماني حالات بحاجة ماسة للمساعدة تعاون فريق عمل ع سطوح بيروت مع ضيوفه على جمع الأموال لمساعدتها.

- شربل خليفة إبن ١٢ عاماً بحاجة لزرع يدين.

- عبدو حكيم لا عائلة لديه ولا أقارب متشرد بحاجة إلى منزل ودعم مادي.

- ريما طنوس لديها ولدين تربيهم دون والد، لا بيت يأويهم وتقيم في مداخل البنايات بحاجة إلى بيت وإلى دعم مادي.

- محمد الموسوي عمره ٥ سنوات يعيش فقط على الحليب مدى الحياة ووضع العائلة مزري وبحاجة ل 2000$ دولار شهرياً

- بيو إبن ألسنة والثمانية أشهر الأب غير موجود والأم لا قدرة لديها على رعايته وهو ضرير وبحاجة لرعاية في مدرسة خاصة.

- أحمد فليطي بحاجة إلى عملية زرع كبد مستعجلة.

- الطفلة كامليا بحاجة إلى عملية زرع في العين.

- عائلة معماري بحاجة لبيت يأويها.

- استقبلت داليا داغر في الأستوديو ضيوفاً من مختلف المجالات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال وتعاونوا على جمع المبلغ المطلوب والذي يعادل 400000 دولار أميركي، وهم:

- العميد شامل روكز وعقيلته كلودين عون روكز، النائب الدكتور أحمد فتفت، السيدة اناس أبو عياش، الأستاذ نعمة فرام، الأستاذ محمد بيضون، النائب السابق حسين يتيم، الأستاذ ربيع الشيخ، الأستاذ نيقولا موصلّلي، السياسي دافيد عيسى، النائب أنطوان زهرة، النائب زياد أسود، السيدة فيرا يمين، السيدة رانيا مقدّم، البرفسور فيليب سالم، الدكتور أنطوان معلوف السيد جو رحّال، الوزير غسان حاصباني، النائب سيمون ابي رميا، الأستاذ إدي ابي اللمع، الإعلامية جيزال خوري، الأستاذ إلياس حنكش، الأب مجدي علاوي والأب هاني طوق كما أضفى الفنان ميشال قزّي أجواء ميلادية على الحلقة.

- شارك المشاهدون بمختلف اطيافهم بتبرعاتهم لمساعدة الحالات وقد شهدت الحلقة حركة إتصالات غير مسبوقة من لبنان وخارجه إستطاع من خلاله البرنامج من تأمين المبلغ المطلوب.

- شهد البرنامج إتصالاً لمشاهد مقيم بالسويد عرّف عن نفسه باسم عبد الباسط عوده تحدث مع النائب الدكتور أحمد فتفت وادّعى التبرع بمليون دولار.

تواصل معه فريق العمل خلال الحلقة ولكن انقطع التواصل معه كلّيا بعد الحلقة رغم المحاولات المتكرّرة لفريق العمل من متابعة الاتصال.

وبعد بحث قام به فريق العمل تبيّن ان لهذا الشخص سوابق في الاتّصالات مع برامج وادّعاءات باطلة.

يدرس حاليا فريق العمل ما اذا كان هناك أي اجراء قانوني ممكن اتّخاذه.

وبجهود الخيّرين إستطاع القيّمين على البرنامج والضيوف بتأمين المبلغ المطلوب وسيصار إلى جمعه وتوزيعه على الحالات - كرمال كلنا نعيّد.

وكان قد سبق التيليتون حملة دعم من فنانين وسياسيين ورجال أعمال وإطلاق أغنية خاصة تحت عنوان "إيد بإيد" من تأليف الشاعر نزار فرنسيس وألحان وغناء الفنان نادر خوري رافقت التحضيرات قبل شهر من التيليتون

- داليا داغر وفريق عمل ع سطوح بيروت يتوجهون بالشكر لكل من ساهم في دعم تيليتون 2016 من ع سطوح بيروت ونتمنى لكم جميعاً دوام الصحة والخير وأن ينعم بلدنا بالسلام.

بجهودكم كلنا عيّدنا وعقبال كل سنة.

داليا داغر