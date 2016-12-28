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بالتفاصيل.. هكذا جرى تفجير نائب رئيس بلدية العين وقتله

28
DECEMBER
2016
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صدر عن المديـرية العامـة لقوى الامـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة
البلاغ التالي:

الساعة 7.00 من تاريخ 28/12/2016، وفي بلدة العين - قرب ساحة الحريري، انفجرت قنبلة يدوية داخل سيارة فان نوع سانغ يونغ لون أبيض تحمل الرقم ٣٧٤٣٠٧/م، بقيادة محمود حوري (مواليد عام ١٩٦٥، لبناني).

 

أدّى الانفجار الى مقتل المواطن خالد حوري (مواليد عام ١٩٦٧)، الذي كان يتواجد بجانب "الفان" لجهة السائق، فيما كان رأسه ويديه في داخل السيّارة، وفقاً لتقرير الخبير العسكري، كما أصيب السائق أيضاً بجروح بالغة، حيث نُقل على اثرها إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة.

 


التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، لمعرفة ملابسات الحادثة.

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