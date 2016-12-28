حفل ميلادي في دار العناية.. وأبو زيد تمنى شبك الايدي

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أقيم في دار العناية في الصالحية حفل ميلادي للاطفال تضمن عرضاً مسرحياً للفنانة غنوى وصوراً تذكارية وتوزيعاً للهدايا.

وتمّ الحفل برعاية مؤسسة الارض البيضاء وبالتعاون مع مركزي الخدمات الانمائية في جزين ولبعا، وشارك فيه عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد الى جانب حشد من فعاليات المنطقة واهالي وأطفال منطقة جزين.

وقد تمنى النائب أبو زيد " أعياداً سعيدة لجميع اللبنانيين مليئة بالمحبة والخير والسلام"، آملاً " أن تنطلق الحكومة في عملها بعد نيلها ثقة مجلس النواب وأن تلبي حاجات الناس وتهتم بشؤونهم الحياتية لاستعادة ثقتهم كما ورد في عنوان بيانها الوزاري"، مؤكداً " على اهمية تعميم أجواء التوافق والانفتاح التي سادت في مناقشات الكتل النيابية لاراحة الاجواء وشبك الايدي مواكبة لمسيرة العهد بقيادة الرئيس العماد ميشال عون ".