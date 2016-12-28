زياد اسود في جلسة البيان الوزاري لحكومة الحريري: الاحتكام إلى القوانين هو الحكم الصالح لاصلاح ما أفسده السياسيون

A + A -

كلمة النائب زياد ميشال اسود في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري :



دولـة الرئيـس،

سادت المصلحة الوطنية اخيراً في بيان وزاري فاستولدت الحكومة المسماة توافقية مع الضغوط والظروف والمستجدات الخارجية وحل التوافق الداخلي علينا بمنتهى القبول الرضائي والوطنية الصافية والقناعات الثابتة ،

انتهى مسلسل التخوين والتشكيك بإنضمام من ليس له مواصفات او من كان غير مطابقٍ للمواصفات واصبح برنامج عمل الحكومة حل سلسلة من المشاكل الدستورية والامنية والمالية والتي هي نتاج عمل حكومات ومضمون بيانات وزارية سابقة وإدارات سياسية متنوعة خربت كل شيء ولم تسأل عن المصلحة الوطنية في اي محطة من محطات حكمها لهذا البلد.



مع ذلك ومهما بلغت الظروف سؤً في حالتنا المستعصية اصلاً فإن تأليف هذه الحكومة او غيرها يستوجب وعلى الوتيرة نفسها استيلاد وخلق وانتاج وتحضير وتحديد وتنفيذ برنامج وطني انقاذي شامل وترسيخ نهج اصلاحي وارساء قواعده بشكل واضح بحيث يتركز كنهج مهمته تصويب سلوك واداء الحكومات والادارات والمواقع الدستورية كافة بهدف اطلاق عجلة فاعلة تنقل البلد والمؤسسات من واقع سيء ومخرب إلى واقع جديد يتطلع اليه جميع اللبنانيون.



من هنا وقبل اي شيء آخر فإن الاحتكام إلى القوانين هو المرجع والحكم الصالح لاصلاح ما أفسده السياسيون والفاسدون ولكن تلك هي مصيبة آخرى من مصائب فلتان البلد فالعودة إلى القضاء تستوجب تطهيراً لمنفذي القوانين وللحاكمين بالعدل لان جل ما يقومون به غير البيع والشراء هو تضيع حقوق الدولة واهلها في زواريب تحويل القضاء من سلطة ذات هيبة وحكم وعدل وانصاف بين الناس إلى سلطة متغطرسة تقوم وتستعمل كاداة استحكام تهدر حقوق وتتلاعب باخرى عبر استغلال فاضح للسلطة والنفوذ على حساب المصلحة العامة والاثراء غير المشروع .



فمن أين نبدأ يا دولة الرئيس ، امن دولة ورأسها وهو القضاء ام من دولة بلا رأس تسودها ثقافة الفساد على مستويات الحكم كافة.

لقد تضمن البيان تعداد لموضعات وتمرير عبارات متنوعة لاخفاء التقصير والتقاعس عن اداء الواجب الوطني تجاه الامة جمعاء منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم ، وان دعم المؤسسات الامنية والعسكرية المتكرر بالقول دون اي خطوة تنفيذية صحيحة على مستوى تعزيزها وتمويلها يجعلنا نعتقد بأن الاوان لم يحن بعد او ان في الامر عدم جدية متكررة ومعتادة وان دور حكومتكم هو تعزيز قدرات الجيش منعاً من اضعافه وربط تحركه بقرارات سياسية مقيدة ، فانكماش الجيش عن القيام بواجبه تجاه سيادته وارضه وعرضه وشهدائه تحوله بمؤسساته إلى مجموعة متراصة من اصحاب المصالح تفتش عن المكاسب والمناصب وتسكت عن ما يحصل وتتعايش مع انقلات الامن السياسي المزعوم الممسوك من عرسال إلى عبرا المجروحة.



لقد كان بالحري في هذا البيان ترسيخ نهج واضح بكلمات معبرة صارمة تعفينا من التشكيك المسبق باداء الحكومة لأن تجربة الحسم في العهد المؤتمن على امور كثيرة هي اجدى وانفع تجربة وقد قامت على تصويب مسار الدولة على مستوى المسؤولية الوطنية والامانة الشعبية والقانونية قبل ملء الفراغ وبعده .



وعليـه ، ان التسرع او الاسراع في كتابة بيان لحكومة مسماة وطنية واستعادة الثقة يجب ان لا تسقط من قاموسنا وقاموس جميع اللبنانيين ان التصادم لم يخدم احد، وان التأمر لم يسقط احد، وان الانتصار لم يستثمر لصالح احد ، وان الانتشار خارج لبنان لم يقوِ احد وان التوافقية ليست مشروع الغاء احد وان الميثاقية ليست آخر الدواء والداء فكيف السبيل إلى استعادة الثقة،

ونسأل أي عنصر من هذه العناصر لم يؤثر على كاتبي البيانات الحكومية المسهبة او المقتضبة لان السرد لمشكلاتنا الداخلية والخارجية لا يعفي من المسؤولية ولا حتى من عقدها على من تولاها فهو في هذا يرتب ادانة لمرتكبي المآثم ومعجلي المآتم في بيوت اللبنانيين ،

مهما بلغت الضغوط يا دولة الرئيس ومهما اقترب خطر الفتن او ابتعد ومهما بلغ فينا الضعف او التأمر وتمكن من حجز ارادتنا وضبط عقولنا فإن هذا كله لا يمكن ان يؤثر في قناعتنا إذا اردنا ، ولا يمكن له ضرب الهوية والسيادة إذا عقدنا العزم ، ولا يمكن له ان يبرر ضعفنا إذا قررنا الاصلاح ، ولا يسهل عمل طبقة سياسية فاسدة ومتخلفة إذ قررنا التعبير عن سخطنا ، وحسم امرنا في ضرب الفساد ، ولا يصفي الحسابات المذهبية إذ قدمنا قانون انتخابي جديد لا مواربة فيه ولا اقتسام مذهبي وطائفي فيه.



فالقانون المطلوب وهذا لم يكن حتماً في البيان يجب أن يكون تصحيحاً معاكساً للتجربة الكنعانية المريرة المرفوضة او تكراراً للالغاء الانتخابي الممنهج لشرائح لبنانية وازنة، أو تصفية لطوائف ومذاهب اساسية في بناء لبنان او نسخة عن صناعة غريبة من عنجر إلى عوكر إلى قطر،

ان سنوات التطاحن والسقوف العالية والشعارات الفارغة لم تكفينا لندرك مدى الضرر الحاصل في حياتنا السياسية وتراكم الموروثات والسلبيات والافلاسات والتعايش معها كنظام عيش وحكم، والتحكم عن بعد لم يكف لنستلحق وندرك مصلحتنا الوطنية الحتمية القائمة على انتاج قانون انتخابي بإرادتنا الحرة وعلى قاعدة بسيطة واضحة لا تحتاج إلى محاسبين ولا إلى صناديق استثمار ولا إلى وصاية ولا إلى طبقة سياسية متهاونة سلفاً او متعاونة ظاهرياً او جهل اممي او امية مقصودة او مال من هنا وهناك ،



قانون يقوم على العدالة والمساواة واحترام الشراكة والعيش الواحد والمناصفة الحقيقية بين مكونات الوطن فلا يتنازل صاحب حق ، ولا يمد اليد عاقد الطمع ، ولا يلغي احد احداً ، ولا يستولى على حقوق ، ولا ترسخ مفاهيم قطاع الطرق في الديمقراطية التي تسعى إلى تعميم مفاهيمها هذه الحكومة في بيانها الوزاري.



ما جمعته الحكومة اليوم في بيانها الوزاري هو تعداد هائل لمشاكل قطاعية اساسية تثبت اندحار الدولة وتفككها وجهالة المسؤولين عليها وريبة دورهم في حماية امن الوطن المالي والاقتصادي والاجتماعي ، ملفات لا تستطيع اية حكومة في حل جزئية منها مهما بلغ عمرها من وقت قصير او طويل لان الموضوع لا يختصر بالوقت بل بالنوايا وبالقدرة وبالقرار على حل المشاكل المستعصية المختلفة ، ولان حلها لا يحتاج إلى معجزات لم تتوفر في من تولاها بل إلى تقنيات يعجز البعد الطائفي لنا عن فهمها على حساب مصلحة الوطن والمواطن ودولة القانون واحترامه وتحصين عمل المؤسسات بالاكفاء والصالحين والقوانين والتشريعات المتطورة سواء على مستوى تطهير القضاء أو ضمان الشيخوخة او الضمان الاجتماعي او الاجارات او قانون العمل او اي قانون آخر.



ان هذا كله ليس مسؤولية العهد الجديد لوحده بل الجميع دون استثناء وفليكن معلوماً بأن المسمى حكومة جامعة وطنية توافقية همها استعادة الثقة تشمل وتحمل كل المذاهب والكتل والاحزاب والشخصيات والثقة لها ومنها ،



كما وان نجاحها نجاح الجميع وفشلها فشل الجميع ومع كل فشل تسقط الطبقة السياسية بادائها برمتها ، وتسقط معها امكانية استعادة الثقة، فليس كل ما يشتهيه المرء في بعض الاحيان يصيبه ، لذلك لا بد من القول ان البيان لا يعني شيء بل هو حبر على ورق ولم يأخذ كاتبوه في معرض تفكيرهم المتسرع ان رأس الدولة صاحب مشروع انتقال من ضفة حكم إلى ضفة حكم آخرى ، لا تعيقه العراقيل ، ولا عمق الاشكاليات ولا تحدها ، ولا ترهبه المحاذير الطائفية والمذهبية والاقطاعيات المغلقة ولا المصائب المتنقلة بالاجر والاجرة على كامل حدودنا ، لذلك لا اجد استحساناً في التهليل والتصفيق ولا امتعاضاً للانتقاد والاعتراض .



ويبقى مع ذلك ان التفاهمات الوطنية الجامعة هي وحدها المرتكز الأول لبناء قناعة وطنية وهي ان لبنان وطن نهائي وان شعبه واحد موحد ، وان طوائفه ومذاهبه عاجزة عن الغاء الاخر او قادرة على تصفية ذاتها بذاتها بالتناحر المستهلك او بالتأمر المستأجر.

اليوم يا دولة الرئيس نحن وجهاً لوجه مع الفشل والخوف ، والإرباك والاشتباه والاشتراك في كل مصائبنا مهما بلغت نسبة مسؤولية البعض عن الاخر ،

فلا سفير علينا ولا وصاية ولا اشقاء ولا احتلالات ولا ممنوعات ولا املاءات ولا حتى محظورات فتعداد الازمات في بيانكم الوزاري اثبات مقرون بمسؤولية لا يخرج منها الا من يصدق قوله بفعله ، ومن يسارع إلى اصلاح الدولة ، وتقبل المحاسبة ، وتطبيق القانون، هنا الدولة تحمي نفسها من ناسها ومن مسؤوليها فتغدو الدولة القوية ، الحرة المستقلة .



دولة الرئيس مهما شرحتم او قصرتم في الشرح يبقى الدستور هو الوحيد المرجع الصالح لجميع المواطنين وهو لخدمتهم كشعب وليس كفئات وهو ضامن لهيبة الدولة واحترام شعبها لمؤسساته،

وهذا ما يؤسس للقول ان اقتسام جلد الدب او استخراج الارانب عند كل استحقاق ومنعطف او عقدة طائفية او خارجية ليس حلاً ولا انجازاً يحتذى به وهو يحمي المصلحة الوطنية على ما يقال ولا هو يقوم بديلاً عن احترام شروط ومعايير الالتزام بالنصوص الدستورية وتفسيراتها ومقاصدها الصحيحة والموحدة.

لهذا فإن تطبيق اتفاق الطائف يستوجب تصويب مسار دستوري اخل بالتوازن وفي الشراكة في الوطن وحوله إلى دويلات طائفية ووزع السلطة الواحدة على رؤوس متعددة .



ان هذه القواعد المبتورة لا تخدم آلية تطبيق الدستور واعتماد نصوصه والرجوع اليها وهذه وظيفته وليس وظيفة الطوائف والمذاهب ولا الارانب ولا رؤوساء الكتل والمجموعات المتناحرة في الدولة .

فتطبيق الطائف ليس فرضاً من فروض الطاعة لانه فقط نتاج التسوية الممكنة بل يجب ان يكون نتاج العقل والإرادة الحرة والادراك الفعلي لمصلحة الوطن الدستورية وهذا ما يجب تصحيحه.



ان اهمية بيانكم الوزاري المقتضب تقوم على اهمية الشراكة المتحققة فيه واقرانها بخطوات جدية بدأت بإنهاء الفراغ واحقاق الحق ،

ان التوازن المطلوب يجعل من لزوم ما يلزم يلزم وتحت عنوان الشراكة الصادقة ان يكون للمسيحيين دور فاعل وان يكون على رأس شراكتهم حامي الدستور، بدور قوي متماسك، حر الإرادة لا ممسوك القرار ، له بعده الوطني لا المذهبي ، قادر على المبادرة ، لا ينتظر ليتخذ القرار ولا يتخذه بالمواربة والمماحكة ، بعده حماية الجميع لا التأمر على فريق ، عادل ومتساو في عمله مع نفسه قبل غيره ، سلوكه حر ، وانضباطه متوازن ، محفّز على التفاهمات الوطنية، شريك مقاوم في صدّ العدوان عن لبنان ، لا يوقع قبل ان يقرأ ويقرأ جيداً قبل ان يوقع ولا يتعهد سلفاً ولا يغير تعهداته وينكل بها، شعبه معه ومنه يستمد قوته ودوره وصلاحياته ، عليه يتكل وبه يعتمد من اجل فرض التوازنات قبل الاصلاحات والمحاصصات.

وعليه ان مسألة الالتزام بهذه المبادئ ليست ترفاً عند المسلميين والمسيحيين في هذا البلد ، ولا هي مسألة وجهة نظر بل هي موجب ضروري وممر الزامي من اجل حماية الوطن وسد الثغرات امام اصحاب المخططات السوداء .



من هنا يجب علينا ان نوقف استباحة الحقوق والعقول ونفتح الباب امام التوازن السياسي الصحيح غير المقرون بحسابات وضغوط ومذهبيات ضيقة عبر قانون انتخابي عادل يحفظ الجميع ويلائم الحقوق العادلة والمنصفة والمتساوية ويؤمن المناصفة الصحيحة ويلغي المحادل والعصبيات دون احتساب مسبق لارقام واكثريات واقليات.



وعليه على اللبنانيين جميعاً ان يدركوا بأنه سواء حصل تفاهم عفوي تلقائي وطني ، واقتناع مبدئي بين مكوناتهم ، او حصل تفاهم خارجي وعقد جديد موازي في صورته لصورة المصالح الخارجية وتوزيع النفوذ من خلالها ، فإن المطلوب اقتناع الطوائف وممثليها بأن ما حصل حتى اليوم هو هدم الدولة ووضعها في المواجهة مع شعبها وتعريض سيادة الوطن للخطر والغاء الدولة الجامعة بكافة معانيها.



ولهذا فإن اسقاط المذهبيات السياسية لا يكون باعلاء مذهبيات اخرى والغاء المارونية السياسية لا يكون بإقامة شيعية وسنية ودرزية سياسية فالدستور والصلاحيات والمواقع ليست جسر عبور للالغاء بل للحكم والمساواة والعدالة.



وان رحنا يا دولة الرئيس ، إلى حدود الوطن وسيادته المستباحة اباً عن جد ومنذ اول يوم من استقلال بلادنا ، لن ترى بالتأكيد دولة قوية فاعلة وقادرة على حماية حدودها، وامن شعبها وسيادته الكاملة على ارضه من مشرقه إلى مغربه من شماله إلى جنوبه .

وان حصرنا كلامنا في الجنوب دون الحدود الاخرى وهي ايضاً مستباحة بالتأمر والصمت والرضوخ في اكثر الاحيان ، ولمن يهمه امن الجنوب ان اسرائيل كانت ولا تزال في الخارج اومن الداخل العدو الاول لنا ، والتجارب علمتنا انها لا تهادن ، بل تغدر ، وان قوتها في عسكرها وغطرسته ، بينما قوتنا في ضعفنا المتمادي واستسلامنا للقدر وتعاملنا معه تحت وطأة الخوف والعمالة.

لبنان ليس قوياً بضعفه وانسانيتنا المفرطة بقبول اعداد هائلة من النازحين تفوق قدراته لا تسبغه بمزيد من الانسانية ولا تفتح له صناديق التسول من الدول المتأمرة او الغافلة عن الجرائم الانسانية ،

فان ما حصل بإرادتنا وتشجيعنا في حكومات النأي بالنفس جعل جميع الخطوات مرهونة ومشبوهة وانتهت بتسليم البلد واهله للغرباء وللاحتلالات المقنعة ،

هذا البلد الذي تحمل ما لا يحمله اي بلد في العالم سيبقى لانه اصغر من ان يقسم واقوى من ضعف مسؤوليه وسيبقى لانه قرر عدم الدخول في صراعات ولكن ...

ونسأل في هذا الاطار هل حميتم لبنان من الفلسطينيين يوم كانت طريقهم تمر من جونية ، اومن الاسرائيليين يوم وصلت دبابتهم إلى العاصمة بيروت ، أو من السوريين يوم كان احتلالهم شرعي وضروري ومؤقت او من سياسة الدم واولياء الدم والثورات المأجورة او من تفجيرات التكفيريين واشلاء اطفالنا على زفت حضارتهم المتخلفة او من سياسة النأي بالنفس التي جعلت الوطن مفتوحاً على ظواهر غريبة واستباحة كاملة للحدود وللكفر المتنقل على رؤوس أبناء الوطن.

اليست جميع الدول الراعية والممولة هي من سعت وتسعى دوماً إلى جعل لبنان ساحة تجارب واختبارات لتنفيذ مشاريعها ونحن آمنا الادوات اللازمة لها ، وجعلنا من خطابنا المتشنج العصبي بعضلات طائفية ومذهبية مرآة تعكس الارادات الغريبة ومشاريعها التقسيمية.

اليست هي من قمع الحرية والعدالة الانسانية للشعوب المقهورة والدول المغمورة سواء باسم الثورات الخضراء والصفراء والسوداء وغيرها وبواسطتها او باسم الاقتتال ودمه البارد.

لقد اجتمعت جميع الامم علينا طولاً وعرضاً وتهجرت قرانا وبلداتنا وطمرت ثروتنا لسنوات وسنوات وافلست مؤسساتنا وهدرت اموالنا ، واستبيحت اعراضنا وحرقت كنائسنا ومساجدنا خدمة لوضع اليد الطائفي والمذهبي والميليشياوي على الوطن واهله وخدمة للاحتلالات القريبة والبعيدة والهمجيات والتكفيريات المتخلفة ولم نتعلم بعد ...

لذلك ان من يريد دولة قوية لا يقتل قوة الدولة بجيشها وشعبها ومقاومتها ومؤسساتها ومالها العام.

دولة الرئيس ،

ان جوهر الصمود وحافظ لوجدان الوطن السيد الحر هي قدرتنا على الصمود والمقاومة وهذا حق مكتسب انتزعناه من خلال استمرار الاحتلال ومن خلال الاوضاع المتردية للدولة الفاقدة لسلطتها على ارضها والعاجزة عن حماية شعبها وحدودها،



ان ثلاثية الوطن والسيادة والقانون هي الواجب اعتمادها في هذا البيان الوزاري وهي التي تبرر كل الثلاثيات وتغطيها وتحصن المبررات الهادفة إلى ابقاء قوة لبنان بجيشه وبشعبه ومؤسساته ومقاومته .



وللتذكير لم يكن كل اللبنانيين مجتمعين على المقاومة بمفهومها الخاص الطائفي او الجغرافي منذ بدء الحرب الاهلية وحتى تاريخه، ولم تفقد تلك المقاومات الخاصة لا سيما المسيحية منها بعضاً من مشروعية قضيتها وشهدائها عند رفض الآخرين الاعتراف بها.



من هنا يا دولة الرئيس المقاومة سواء اكانت من لدن الدولة ، او في كنف الدولة او بقرار من الدولة فنحن نعترف بوجودها ، لان المقاومات لم تخلق في ظل وجود الدولة القوية بل من خلال الدولة المحتلة والمقصرة،

المقاومات قامت عند سقوط مفهوم الدولة وعجزها عن اتخاذ القرارات الوطنية اللازمة واستمرت في وجود إحتلال على اراضيها،

والشعوب استمرت في المقاومة وصرفت مجهودها عليها بسبب الخوف على المصير والخوف من التهجير والقتل والتدمير،



المقاومة لا تكون بكلمة وتكون دائماً طالما انكم لم تبنوا دولة موازية في قوتها لقوة اعدائها وهذا ما انتم مدعوون اليه وما اقريتم به في بيانكم الوزاري .

لقد ضيعنا العمر يا دولة الرئيس نفتش عن قرار اممي واحد ويحفظ السيادة للبنان ويرد العدوان عنه ويحمي شعبه.



فلم نجد قراراً واحداً اجنبياً أم عربياً يبعد عنا كأس الاحتلالات ومرها، فإذا بنا نتكل في كل مرة على جامعة عربية مشتتة مفككة ضعيفة لا تخدم نفسها ولم تخدم الشعوب العربية بل شجعتهم على هدر ثرواتهم واراقة دمائهم وهدم مقدساتهم وتاريخهم.



إننا ندعوكم إلى الاتكال على الوعي الوطني والضمير الوطني والإرادة الحرة لانقاذ ما تبقى من لبنان.



دولة الرئيس،

مهما قرأنا في هذا البيان ومهما حاولنا استحسان اختصاره وسبب عدم التطويل في شرحه او حرماننا من ابداء الرأي في مجلس النواب وهذه مهمته، يبقى ان هذا البيان كما غيره هو ملخص لحكومة عمرها قصير ودورها محدود ومهماتها معروفة ولكن لا يمكنها ان تفشل لان الفشل يصيبكم جميعاً مسيحيين ومسلميين .



وبالتالي فإن التراخي من جهة او التصادم من جهة اخرى لا يحل المشكلة المستعصية ولن يحلها بل يعقدها والتجارب العديدة انتهت بتسويات تحت مسميات التوافق وغيرها ،

ان الاسهاب في الشرح والمماطلة في اتخاذ القرارات الجدية يصيبكم مقتلاً والاكثار من الامال دون توفر الامكانات يهدم اسس الحكم ويعطل الاصلاح ووقف الفساد وتطهير القضاء الذي يبقى حق مكتسب ومكرس لكل لبناني اينما وجد على الاراضي اللبنانية،

فبانتظار اشارة انطلاق الدولة المنتظرة ، نأمل ان يستيقظ شعب لبنان ، وان ينتفض جيش لبنان، وان يحفظ الله مقاومة لبنان ، وان يبقى للبنان رجالات دولة لا دولة بدون رجال وعهد جديد ورئيس منتظر برجاء قيامة لبنان.

النائب زياد ميشال أسود