كنعان: هديتنا للبنانيين هي السرعة بالانجاز

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان عقب منح الثقة للحكومة ان هدية اللبنانيين هي السرعة القياسية التي يتم التعاطي بها مع الملفات، لافتا الى ان مناقشة البيان الوزاري والثقة التي منحت للحكومة هي الاسرع منذ الاستقلال.

واشار كنعان الى انه ومن هذا المنطلق، فاذا استمرينا على هذا المنوال يمكن ان ننجز الكثير قائلا " لدي ثقة بالعهد وبامكاناتنا بفعل التفاهمات التي سنرعاها ونحافظ عليها برموش العين، بامكان الانجاز. وعلى اللبنانيين والمسؤولين خصوصا ان يقتنعوا بالقدرة على التحقيق، واذا اقتنعنا يمكن ان نقر قانون انتخاب وموازنة وقطع حساب.