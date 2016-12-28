ما جديد عمليّة إغتيال نائب رئيس بلدية العين؟!

A + A -

اشارت محافظة البقاع في الحزب الشيوعي اللبناني الى ان مقتل نائب رئيس بلدية العين خالد علي حوري، عضو قيادة الحزب في البقاع الشمالي، جاء إثر تفجير إجرامي عدواني. ودحضاً لكل ما يثار من شائعات، فإن خالد حوري يعمل في الشأن العام على صعيد بلدته والمنطقة، وهو مقاوم في حزب المقاومة الوطنية اللبنانية، ولا عدوات أو خلافات شخصية له.



ولفت الحزب في بيان الى إن عدونا الوحيد هو العدو الصهيوني والعدو الإرهابي. وطالب القوى الأمنية بالإسراع في التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة، حرصاً منّا على الأمن والاستقرار.

واوضح البيان إن خالد هو شخص ناشط وموثوق في الوسط الشعبي، ومعروف بتفانيه وإخلاصه في العمل الاجتماعي والسياسي والنضالي.