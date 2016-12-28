خاص: نار تحت الرماد في "عين الحلوة" والسبب؟

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قد يتعرض الوضع األمني لالهتزاز في مخيم عين الحلوة في اي لحظ ة، بعد جريمة اغتيال الفلسطينيّن سامر حميد المعروف يإسم )سامر نجمة ( المحسوب على التيارات السلفية ومحمود ابراهيم صالح، عندما اقدم شخص مجهول على اطالق النار عليه من مسدس حربي عند مدخل حي الصفصاف )معقل عصبة األنصار( في المخيم، بد م بارد وسط النهار، األسبوع الفائت، وعدم لململة ذيول الجريمة حتى الساعة.

وعلى أثر الجريمة، إندلعت إشتباكات بين مسلحين كانوا منتشرين في حي الصفصاف ومحيطه وبين عناصر من فتح في محلة البركسات بعد تعرض مواقعها إلطالق نار ورصاص قنص تخلله القاء قنابل ومحاوالت تقدم لمسلحين عبر محور الصفصاف – طيطبا، اضطرت عناصر فتح لصدها، بعدما كانت قيادة الحركة عممت على مناصريها بعدم الرد على اطالق النار، أثر اتهامها من عائالت القتلى والسلفيين بالوقوف وراء الجريمة.

وعلم موقع "org.tayyar "أن عملية االغتيال المذكورة، جاءت ضمن ثأر متبادل بين أحد األفرقاء الفاعلين في المخيم و"نجمة".

أما عن المكان والزمان، أي إقتراف الجريمة في حي الصفصاف الذي تسيطر عليه "العصبة" فلم تتبلو الأسباب حتى الساعة، بحسب ما تؤكد مصادر علمية.

وحذرت المصادر من إستمرار مسلسل الثأر المتبادل الدامي في المخيم، خصوصا مع اقتراب ذكرى أول يوم من العام المقبل، مبديةً إنطالق حركة فتح في أن تخوفها من إستغالل التجمعات االحتفالية في هذه الذكرى، الستهداف جمهور "الحركة".