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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص باحوال الطقس عبر صفحنه الخاصة على موقع فيسبوك الأحوال الجوّية في لبنان ليوم الخميس 29 كانون الأوّل 2016:

الحالة العامّة:

تصل الكتلة الرطبة الشمالية المتّجهة من غربي أوروبا والبحر الأسود نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط فجر الخميس يُقابلها كتلة رطبة متّجهة من البحر المتوسط، فتصطدمان بمنطقة ضغط جوّي مرتفع تسيطر فوق قبرص ولبنان وتركيا، وبفعل الرياح الجنوبية الشرقية المتّجهة من شمال شبه الجزيرة العربية نحو المنطقة، سوف يتشكّل منخفض جوّي يصبح قوي الفاعلية يوم الجمعة مساءً.

بعد الطقس المشمس والغائم الذي يشهده لبنان يوم الأربعاء، وفيه تتهيأ الطبيعة مجدّداً من حيث تخزين الرطوبة، سوف يتحوّل الطقس يوم الخميس إلى ممطر على الساحل ومثلج بعد الظهر وفي ساعات المساء على الجبال.

تتعمّق الكُتلة القطبية نحو اليونان ومصر وليبيا وتؤثر من حيث البرودة على المنخفض الذي يتشكل، الأمر الذي سيسبب بتساقط للثلوج على الجبال الغربية يوم الخميس والجمعة (1300 و 1100 متر) أكثر من المناطق البقاعية.

والجدير ذكره، أنّ ما حصل الأسبوع الماضي من تساقط للثلوج في الشمال والبقاع، كان ناتجاً عن دخول الكتلة القطبية من الشمال اللبناني، على عكس ما سيحصل في الأيام القادمة، حين نرى تقدّم الكتلة القطبية من المتوسط نحو الداخل اللبناني، الأمر الذي يؤثر على كل الجبال التي تعلو 700 متر بتساقط للثلوج قد يكون أكثر غزارة من المناطق البقاعية التي تتراوح بين 900 و 1000 متر.

طقس الخميس غائم يتحوّل إلى ممطر مع تراجع بدرجات الحرارة اعتباراً من ساعات الظهيرة.

تتساقط أمطار تكون شبه غزيرة على الساحل وعادية في البقاع. معدّلها حتى صباح الجمعة بين 10 و 15 مم ساحلاً وجبالاً و7 و 12 مم في الجنوب والبقاع. تتساقط الثلوج بين 1200 و 1300 متر، نسبة التراكمات على ال1500متر من الخميس وحتى فجر الجمعة حوالي 12 سنتم.

الحرارة على الساحل: 18 درجة نهاراً و13 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 9 درجات نهاراً و 1 ليلاً

الحرارة في البقاع: 8 نهاراً و 3 ليلاً

الرطوبة بين 65 و 91%

الرياح: جنوبية غربية ناشطة 45 كلم في الساعة على الساحل

جنوبية شرقية في البقاع 20 كلم في الساعة

شرقية في الشمال و عكار سرعتها تلامس 55 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي 1016hpa

(تأثر لبنان بمنخفض جوّي مساء الأربعاء 21 كانون الأوّل وانحسر مساء الثلاثاء 27 كانون الأوّل، وقد سجّلت نسبة الأمطار المتساقطة خلال هذه الفترة 105,6 ملم في مدينة زحلة.

ملاحظة: ما زالت قيم الضغط الجوّي مرتفعة فوق القارة الأوروبية الأمر الذي سيساهم بتغذية الشرق الأوسط بمزيد ومزيد بالمنخفضات الجوّية. باختصار, الخير في طريقه نحو لبنان والأمطار ستفوق كلّ توقّع لهذا العام وموسم التزلج ممتاز، والبقاع سينتعش ويفيض بالمياه.