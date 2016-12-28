عناوين الصحف ليوم الأحد 28 كانون الأول 2016

الأخبار: كذبة حلب المقسومة
المقاومة تحيّد سلاح الجو الاسرائيلي؟
الديار: جلسة «انتخابية» مملة غابت عنها مشاكل اللبنانيين وسجالات مستقبلية
لجنة من المستقبل وحزب الله وأمل لقانون الانتخابات وتواصل بين حارة حريك والمختارة
الأنوار: فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ونيل الثقة
لا سبب يعيق إنطلاقة العهد
الجمهورية: إختصروا.. الثقة اليوم
النهار: الثقة اليوم والنسبية تاهت في البيان الوزاري
البناء: تشاور لافروف وكيري حول سورية للتنسيق... ومناوشات تركية أميركية
رقم قياسي لشهرين: الحكومة تشكلت وأنجزت بيانها وتقدمت للثقة وستنالها
مناقشة نيابية سريعة وتصويت بشبه الإجماع... ونصرالله واثق من نصر المقاومة
المستقبل: اردوغان يتهم التحالف بدعم الإرهاب وواشنطن تنفي موسكو: إمدادات السلاح الأميركية في سوريا عمل عدائي
اللواء: التسوية تجتاز أول اختبار: ثقة مئوية للحكومة
السفير: مناقشة البيان الوزاري: «مفرقعات».. و«اختبارات»
ماذا تضمّنت رسالة نصرالله إلى جنبلاط؟
البلد: موسم الأعياد... تحسّن ملحوظ "ونقّ" التجار على حاله
the daily star: Hariri Cabinet set for wide confidence vote
l'orient le jour: Le Hezbollah « tend la main » tant que la déclaration ministérielle est respectée