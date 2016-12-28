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عناوين الصحف ليوم الأحد 28 كانون الأول 2016

28
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2016
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الأخبار: كذبة حلب المقسومة

المقاومة تحيّد سلاح الجو الاسرائيلي؟



الديار: جلسة «انتخابية» مملة غابت عنها مشاكل اللبنانيين وسجالات مستقبلية
لجنة من المستقبل وحزب الله وأمل لقانون الانتخابات وتواصل بين حارة حريك والمختارة

 


الأنوار: فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ونيل الثقة
لا سبب يعيق إنطلاقة العهد

 

 

الجمهورية: إختصروا.. الثقة اليوم

 


النهار: الثقة اليوم والنسبية تاهت في البيان الوزاري

 


البناء: تشاور لافروف وكيري حول سورية للتنسيق... ومناوشات تركية أميركية
رقم قياسي لشهرين: الحكومة تشكلت وأنجزت بيانها وتقدمت للثقة وستنالها
مناقشة نيابية سريعة وتصويت بشبه الإجماع... ونصرالله واثق من نصر المقاومة

 


المستقبل: اردوغان يتهم التحالف بدعم الإرهاب وواشنطن تنفي موسكو: إمدادات السلاح الأميركية في سوريا عمل عدائي

 


اللواء: التسوية تجتاز أول اختبار: ثقة مئوية للحكومة

 


السفير: مناقشة البيان الوزاري: «مفرقعات».. و«اختبارات»
ماذا تضمّنت رسالة نصرالله إلى جنبلاط؟

 


البلد: موسم الأعياد... تحسّن ملحوظ "ونقّ" التجار على حاله

 


the daily star: Hariri Cabinet set for wide confidence vote

 


l'orient le jour: Le Hezbollah « tend la main » tant que la déclaration ministérielle est respectée

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