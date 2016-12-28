عناوين الصحف ليوم الأحد 28 كانون الأول 2016

A + A -

الأخبار: كذبة حلب المقسومة

المقاومة تحيّد سلاح الجو الاسرائيلي؟





الديار: جلسة «انتخابية» مملة غابت عنها مشاكل اللبنانيين وسجالات مستقبلية

لجنة من المستقبل وحزب الله وأمل لقانون الانتخابات وتواصل بين حارة حريك والمختارة



الأنوار: فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ونيل الثقة

لا سبب يعيق إنطلاقة العهد

الجمهورية: إختصروا.. الثقة اليوم



النهار: الثقة اليوم والنسبية تاهت في البيان الوزاري



البناء: تشاور لافروف وكيري حول سورية للتنسيق... ومناوشات تركية أميركية

رقم قياسي لشهرين: الحكومة تشكلت وأنجزت بيانها وتقدمت للثقة وستنالها

مناقشة نيابية سريعة وتصويت بشبه الإجماع... ونصرالله واثق من نصر المقاومة



المستقبل: اردوغان يتهم التحالف بدعم الإرهاب وواشنطن تنفي موسكو: إمدادات السلاح الأميركية في سوريا عمل عدائي



اللواء: التسوية تجتاز أول اختبار: ثقة مئوية للحكومة



السفير: مناقشة البيان الوزاري: «مفرقعات».. و«اختبارات»

ماذا تضمّنت رسالة نصرالله إلى جنبلاط؟



البلد: موسم الأعياد... تحسّن ملحوظ "ونقّ" التجار على حاله



the daily star: Hariri Cabinet set for wide confidence vote



l'orient le jour: Le Hezbollah « tend la main » tant que la déclaration ministérielle est respectée