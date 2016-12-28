أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 كانون الأول 2016

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الجمهورية: اسرار

ملاحظة

أبدى رئيس حكومة سابق ملاحظة حول مبادرة رئيس الجمهورية بتحديد يوم الأربعاء موعداً لإنعقاد مجلس الوزراء بين الساعة الحادية عشرة والثانية في الوقت الذي يعتبر حسب الطائف بأن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الحكومة.



معلومات

إكتشف مرجع كبير أنه كان يُزوّد في الأشهر الماضية معلومات ناقصة حول عمل المؤسسات.



دراسة



يدرس مرجع مسؤول إعادة هيكلة المؤسسات التابعة لاحدى الرئاسات.

خلاف

تجري إتصالات مُكثفة بين مرجعيات سياسية لإبقاء أي خلاف على البيان الوزاري تحت سقف الإيجابيات التي سرت على تأليف الحكومة.



إنتقادات

كال رئيس كتلة نيابية بارزة سيلاً من الإنتقادات لرئيس التيار الذي ينتمي إليه على خلفية تعاطيه مع إستحقاق أنجز أخيراً.

نموذج

دعا مرجع روحي وزراء زاروه أخيراً الى تقديم نموذج في العمل وعدم الإنخراط في الفساد.



إلغاء



أكد نائب بيروتي مسيحي أن منطق الإلغاء لن يسري في دائرته لأن الإتجاه هو لتأليف لائحة نيابية توافقية تضم الجميع.



النهار: اسرار الآلهة

من أقصى من؟ ...

يركز ناطقون باسم فريق سياسي على أن حزب "القوات" هو الذي أقصى الكتائب من الحكومة كأنها كلمة سر لإذكاء الخلاف.



الإستياء مستمر ...

لم تنته مفاعيل تبديل أسماء وحقائب وزارية في الساعات الأخيرة قبل إعلان الحكومة ونقلت رسائل عدة في اتجاهات رئاسية مختلفة.



سخرية من المرجع ...

يسخر أحد الوزراء من معلومات عن نية مرجع سابق خوض الانتخابات النيابية بلوائح عدة.

البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر أوروبية مطلعة إنّ المخابرات الفرنسية تتفاوض مع تركيا للحصول على الموافقة لإرسال فرق مدرّبة على القتل المستهدف وتأمين دخولها الأراضي السورية لملاحقة رموز الجماعات العاملة مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذين يحملون الجنسية الفرنسية استباقاً لما قد تشهده التطورات اللاحقة للحرب في سورية وترتب عودة هؤلاء إلى فرنسا.

خفايا

أيّد نائب بارز موقف الوزير السابق فيصل كرامي الذي اعتبر «أنّ المتحفظين على البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري يمارسون النفاق السياسي»، وقال: «إنّ تحفّظ الوزراء واعتراضهم خارج مجلس الوزراء لا مكان له في الدستور، لأنّ الأصل هو أن يدافع الوزراء عن بيانات وقرارات مجلس الوزراء، أما المعترضون فليس أمامهم إلا الاستقالة التي يفترض أن يتبعها حجب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب، أما بدعة التحفظ وفي الوقت نفسه البقاء في الحكومة فهي النفاق السياسي بعينه…»!



المستقبل: يقال

إنّ تقارباً ملحوظاً سُجّل في الفترة الأخيرة بين كتلتين نيابيّتين خلال النقاشات الجارية حول ملف قانون الانتخابات العتيد بعدما كانتا متباعدتين في المواقف بشأن هذا الملف.



اللواء: أسرار

لغز

يجزم مصدر وزاري أن السلّة الأولى من تعيينات الفئة الأولى متفاهم عليها، ولا إشكالات حولها..

غمز

لاقت خطوة حزب بارز استحساناً قوياً لدى رئيس حزب وسطي، وسيكون لها متابعة ونتائج فورية في غير الغرض المعلن منها!

همس

توقع دبلوماسي غربي خطوة أميركية جديدة ضد الطاقم الحاكم في إسرائيل، تسبق ولاية الإدارة الحالية؟



السفير: عيون

يتحدّث معنيون أن افتتاح مركز طبي لجهاز أمني يشوبه هدر يصل إلى ملايين الدولارات.

يدرس مسؤولون في دولة كبرى إمكان توجيه دعوة إلى مرجع رئاسي لبناني بعد تذليل العقبات البروتوكولية.



لم يعرف ما إذا كان الترميم في قصر بعبدا سيشمل إعادة تثبيت «إعلان بعبدا» على جدران مدخله بعد تشوّهه بفعل الحريق الأخير.