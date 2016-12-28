الامطار ترفع منسوب الانهر وتفجر الينابيع

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا، مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر.

وافادت قوى الامن الداخلي، ان طريق ضهر البيدر سالكة لجميع السيارات باستثناء الشاحنات.



وادت الامطار الغزيرة الى ارتفاع منسوب نهر الليطاني عند جسر الخردلي، وقرب قعقعية الجسر حيث فاضت المياه على جانبي النهر.



وأدت الامطار الى ارتفاع منسوب نهر الزهراني الذي فاضت مياهه عند جسر حبوش، وتفجرت الينابيع في نبع الطاسة وتدفقت في مجرى نهر الزهراني.



وادت الرياح القوية الى تطاير الاعلانات واللافتات على طريق الزهراني - النبطية، فيما انعدمت الرؤية في اقليم التفاح وساهمت بحوادث سير على طريق حبوش - دير الزهراني وعلى طريق حاروف -الدوير، كما شكلت الامطار المتساقطة بحيرات وبركا على الطرقات في منطقتي النبطية واقليم التفاح.

وشكلت الامطار الغزيرة التي تساقطت على مناطق النبطية واقليم التفاح، وجباع، بركا على الطرقات في المدينة، وقد رافق ذلك تدن ملحوظ في درجات الحرارة ورياح قوية مصحوبة بعواصف رعدية وسوء في الرؤية على الطرقات.



كما أدت الامطار الغزيرة إلى تفجر الينابيع والبرك في الاراضي الزراعية في منطقتي النبطية واقليم التفاح وارتفاع منسوب نهر الليطاني عند جسر الخردلي والزهراني عند جسر حبوش.



كما ادت غزارة الامطار والسيول، الى انهيار صخور على الطريق العام في كفرحي في قضاء البترون، ما تسبب بتوقف السير نتيجة اقفال الطريق، وعملت فرق الصيانة التابعة للجنة الاشغال في المجلس البلدي على ازالة الصخور واعادة فتح الطريق باشراف رئيس البلدية جورج عقل.



كما تأثرت عاصمة الجنوب صيدا بالعاصفة التي يشهدها لبنان، حيث توقفت حركتا الملاحة والصيد البحري في مرفأ المدينة بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة حيث تساقطت الامطار بغزارة.



وأدت الرياح القوية ليلا الى سقوط شجرة نخيل وسط الطريق في منطقة الشرحبيل ساحبة معها عددا من اسلاك الكهرباء.



وفي قرى شرق صيدا، تكونت السيول على جوانب الطرق مع تدن في درجات الحرارة. وفي منطقة جزين تساقطت الثلوج على ارتفاع الف متر وما فوق وغطى الضباب الطرق.