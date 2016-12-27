شرطي سير اشعل مواقع التواصل.. وقوى الامن ترد!!

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احياناً تكون شكاوى الناس جارحة اكثر منها هدّافة، وهذا ما حصل مع عنصر من مفرزة السير يقف تحت العواصف والامطار ليقوم بمهمته الصعبة والشاقة، فيتهمه احد المواطنين انه يرتدي "سروال جينز" لتظهر الحقيقة انة كان يرتدي السروال الخاص بالاحوال العاصفة لتحميع وتعزل المياه عنه.

فقد ردت قوى الأمن على مواطن اشتكى عبر موقع “توتير” على عنصر من مفرزة سير يرتدي “سروال جينز” أثناء قيامه بواجبه في عين الرمانة، موضحة أن العنصر كان يرتدي عازلاً للمطر أثناء تأديته واجبه.

وقالت مغردةً: “بعد ورودنا الشكوى تم التأكد من الموضوع وتبين ان عنصر السير في قوى الامن الداخلي يرتدي عازل للمطر أثناء تأديته واجبه في هذا الطقس العاصف”.