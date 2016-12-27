بالصورة - إعلامية لبنانية: عناصر الجيش "حيوانات"!!

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نشرت الإعلامية غدي فرنسيس، مقالاً على موقعها، عن واقعة إستشهاد عنصر من الجيش اللبناني العريف علي ماجد القاق ، في عملية قيل عنها" ثأرية" لفتى من آل جعفر لم يمتثل لأوامر حاجز الجيش اللبناني، فأطلقوا النار باتجاهه ووقع قتيلاً منذ مدة من الزمن. وهنا سألها مواطن عن سبب ما جرى ولماذا تم قتله، قالت :" لأنهم حيوانات" قاصدةً عناصر الجيش.



لم يعد مسموحاً أن يستمر أو أن يصبح الجيش مادةً للشتم من قبل بعض الذين يطلقون على أنفسهم لقب إعلاميين، ويقفز التطاول من لسان كارول معلوف إلى ألسنة أخرى لا تقل حقداً. بات يتحتم على القضاء اللبناني التحرك لمواجهة هذه الظاهرة الساذجة التي لا يتجاهلها الجيش بقدر ما لا يكترث لها كي لا “يكبر” من يتطاول عليه وهو ليس بقاصر عن المحاسبة.. بات الموضوع بحاجة لتدخل القضاء.