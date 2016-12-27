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قضية وفاة الطفلة ليا مكرزل تتفاعل!

27
DECEMBER
2016
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أوعز وزير الصحة العامة غسان حاصباني بفتح تحقيق فوري بوفاة الطفلة ليا مكرزل أمس الإثنين. وأحال ملف الطفلة على لجنة التحقيق في وزارة الصحة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة في أسرع وقت ممكن مع كل من تثبت مسؤوليته عن تدهور حالها الصحية ولا سيما المستشفى الذي رفض استقبالها، مشددا على "عدم التساهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المقصرين في حال ثبتت المسؤولية".

وطلب حاصباني من مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو الاتصال بذوي الطفلة والإطلاع منهم على كل ما من شأنه مساعدة التحقيق.

وشدد على أن "مهمة وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي في لبنان تكمن في المحافظة على الإنسان وحياته أولا وأخيرا، ولا مجال للخطأ أو للاخلال بالواجب، فحياة الإنسان لا تعوض ولا تحتمل إهمالا للمساعدة أو إرجاء لها"، مؤكدا أنه لن يتهاون في "محاسبة أي مسؤول إرتكب تقصيرا في هذا المجال".

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