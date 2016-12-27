العريضي: "اللقاء الديموقراطي" يمنح الثقة للحكومة

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قال الوزير السابق غازي العريضي في الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري: "الحمدالله استعدنا عمل المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وبتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري"، لافتا الى ان "عنواننا في "اللقاء الديمقراطي" هو الثقة، الثقة في لبنان الذي يتميز بخصوصية نريدها ان نراها بالممارسة".



اضاف: "علينا ان نواجه كل الإعتداءات لنحافظ على لبنان، والإرهاب اليوم في هذا الشرق الذي يمس جوهر وجود الشعوب".



ولفت الى انه "في ما خص النسبية، فانه ليس سرا ان ثمة أنظارا تتوجه وتركز الى وعلى اللقاء الديمقراطي وموقف الحزب التقدمي الاشتراكي منه".



واعتبر انه "يجب ان نقر بكل شجاعة باننا في دولة والقانون مكتوب ولكنه لا يمارس"، لافتا الى "اننا اصبحنا نعيش في بلد كل قضية يتفرع منها قضية اخرى".





ومنح حكومة الرئيس الحريري الثقة.