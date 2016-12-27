living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد نصر الله: محور المقاومة سيخرج منتصرا من هذه الحرب الكونية

27
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اننا اليوم أحوج ما نكون لأمثال الفقيد الراحل الشيخ عبد الناصر جبري في انفتاحه وعمله ونشاطه سواء في بعض الاوساط الشيعية او السنية، ولفت الى ان “هذه الحاجة تنطلق من وجوب مواجهة التيارات التكفيرية وما تقوله وما تعلنه حيث تعمل لتطبيق كل هذه الأفكار”.

وقال السيد نصر الله في كلمة له خلال حفل تأبين الشيخ عبد الناصر جبري الثلاثاء “نحن نحتاج الى النماذج الوحدوية لمواجهة التيارات بما تقدمه من أبشع الصور من قتل وتعذيب وصلب وغيرها من أبشع الصور”، ولفت الى انه “حتى في بعض الاوساط الشيعية التي يسميها الامام القائد السيد علي الخامنئب بالتشيع اللندني التي تكفر وتهاجم وتسب المقدسات للسنة والشيعة دون استثناء”، وتابع “عندما تجد ان الامكانات توفر لكل هذه التيارات التكفيرية بدون اي ضوابط وتبقى قنوات الفتنة تشرع لها الابواب لتفعل ما تشاء وتقول ما تريد بينما قنوات المقاومة يتم انزالها عن الاقمار الاصطناعية فانت يجب عليك مواجهة هذا الفكر وهذا التيارات”.

ولفت السيد نصر الله الى “التكفيريين اوصلوا الامة الى أخطر ما يمكن ان تصل اليه ويجب ان نتحمل المسؤولية ونُحاصر ونعزل الذين يبثون الفتنة”، واشار الى ان “هناك من يشرع الابواب للقتل وتسويقه فيما يتم اقفال قنوات المقاومة”، وشدد على ان “المقاومة في فلسطين كانت ثابتة في حياة الراحل جبري والدفاع عن المقاومة مسؤولية الجميع كما كان يفعل الراحل الشيخ عبد الناصر جبري بينما هناك من يعمل على تدمير الجيوش العربية لمصلحة اسرائيل”.

واذ أكد السيد نصر الله على “وجوب الدفاع عن المقاومة وعن محور المقاومة ومجتمعات المقاومة”، لفت الى ان “محور المقاومة سيخرج منتصراً من هذه الحرب الكونية عليه لان المقاومين في المنطقة مصرون على المواجهة حتى الانتصار النهائي”، وأضاف ان “المستقبل هو للمقاومة ومحور المقاومة”.

وقال السيد نصر الله إن “البحرينيين لن ينسوا فلسطين رغم تطبيع السلطات مع الصهاينة”، واضاف “ايضا في اليمن رغم الحصار والجوع والقصف والقتل لكن هذ الشعب اليمني يهتف لفلسطين”، واوضح ان “الانسان ان يُحكم عقله ودينه لا ان تأخذه الدعايات”.

وفيما تقدم السيد نصر الله “بأحر التعازي الى عائلة الشيخ عبد الناصر جبري والى جميع أخوانه ورفاق دربه”، قال إن “معرفته بالشيخ عبد الناصر تعود الى العام 1985 وهذه الشهادة هي شهادة عن حس وليس شهادة عن نقل وما نقوله في سماحة الشيخ الراحل هو من باب الشكر والتقدير لكل العطاءات والتضحيات التي قدمها ولترسيخ هذا النوع من العلماء المضحين كي يكونوا قدوة لنا وللاجيال القادمة”.

ولفت السيد نسر الله الى ان “الجميع يعرف الشيخ عبد الناصر في اخلاقه وتدينه وتواضعه ومحبته للآخرين وصبره وجهاده المتواصل وصدقه، فهو العالم المجاهد العامل الذي لا حدود لناشطه لا في الزمان ولا في المكان”، وتابع “عندما نريد ان نقارب هذه الشخصية الجهادية العلمية نجد انه كان متنوعا في عمله ونشاطه وفي مختلف الابعاد ومنها البعد السياسي والحركي والتبليغي والدعوي والوحدوي”.

وشدد السيد نصر الله على انه “من أبرز جوانب حياة وعمل الشيخ عبد الناصر الجبري هو العمل التقريبي والوحدوي فهو كان يؤمن بالتقريب بين المسلمين وان المسلمين اخوة وايمانه بوجوب التقريب بين اتباع المذاهب الاسلامية وعمله في هذا الاطار”، ونوه “بدور الشيخ الراحل في تأسيس وعمل ونشاط تجمع العلماء المسملمين الذي يضم علماء من السنة والشيعة ممن يعملون وينسقون ويلتقون ويتخذون المواقف الموحدة فيما بينهم”.

ورأى السيد نصر الله ان “أهم ما في هذه التجربة(تجربة تجمع العلماء المسلمين) هي الصدق في العلاقة وهذا الود والحب وهذه المشاعر والعاطفة الخاصة بين المسلمين”، واضاف “نحن عندما نقول ان تجربة التجمع هي حالة من الحالات المميزة والاستثنائية فهي لأن العلماء يعملون ويتواصلون ويتآخون ويتحابون والشيخ كان مصرا عليه في كل المراحل وفي أصعب الظروف وكان مصرا على مواصلة هذا الطريق”، واضاف “الشيخ الراحل أكمل بنفس الاتجاه في اطر مشابهة كاتحاد العلماء في بلاد الشام والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب وكان الشيخ حاضرا وفعالا ونحن نامل ان تنتقل هذه لاتجارب الى باقي البلدان”.

وعاهد السيد نصر الله “الشيخ الراحل عبد الناصر جبري وكل الشهداء بمواصلة درب الوحدة والجهاد والمقاومة”، وأضاف “نشعر جميعا بالخسارة الكبيرة لرحيل الاخ العزيز الشيخ عبد الناصر جبري”، وتابع “نحن جميعا معنيون بالاصرار على مواجهة الفتنة بمنطق التوحيد”.

المنار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout