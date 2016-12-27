﻿بالصورة - إعلامية الـ "LBCI" تعلّق.. والنائب يردّ

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غرّدت الاعلامية "نيكول حجل" على صفحتها الخاصة على تويتر، في أثناء تلاوة النائب سيمون أبي رميا كلمته في المجلس النيابي خلال جلسة منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، موجهة التحية له لأنه أثار موضوع نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء في هذا الشأن، وكتبت "تحية الى النائب @SimonAbiramia الذي يلقي في هذه الاثناء كلمته والتي يتحدث فيها عن نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء"

فردّ النائب ابي رميا عليها بالشكر، آملاً في أن نعي جميعاً اولوية هذا الملف كي يبقى شباب لبنان ويبقى بالتالي لبنان، " @NicoleHajal شكراً على تحيتك مع الأمل بان نعي جميعاً اولوية هذا الملف كي يبقى شباب لبنان ويبقى بالتالي لبنان"