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أبي رميا خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "عملية إعادة الثقة تبدأ بإعادة الثقة للشباب اللبناني بوطنه"

27
DECEMBER
2016
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منح عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون ابي رميا الثقة للحكومة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، حيث لفت "أن شباب لبنان بكل أحزابهم وتياراتهم اجتمعوا منذ سنة 2000 حتى 2012 واصدروا وثيقة  السياسة الشبابية التي اقرها مجلس الوزراء آنذاك ولجنة الشباب والرياضة النيابية والتي تصف مشاكل وهموم الشباب وتعرض الاستراتيجية السياسية التي على المؤسسات والادارات اعتمادها من خلال 137 توصية". كما وتمنى أبي رميا  أن تكون هذه الوثيقة خريطة الطريق لوزارة الشباب والرياضة ولمجلس الوزراء مجتمعاً".

 

وكشف أبي رميا أن "نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب ترتفع سنوياً وقد وصلت الى 65% من مجمل نسبة البطالة التي هي 35%،  كما وان 35% يعملون خارج نطاق شهاداتهم وبالتالي يعيشون في حالة من عدم الإستقرار الوظيفي"، وأضاف:" الأخطر من هذا أن 83% من شباب لبنان أملهم وحلمهم أن يحصلوا على الفيزا لمغادرة لبنان وتحقيق طموحاتهم خارجاً"، داعيا لاعلان حالة طوارئ شبابية لاعطاء الثقة للشباب اللبناني، وقال: "بداية إستعادة الثقة تبدأ بإعادة الثقة للشباب اللبناني حتى يبقى أمل للبنان واللبنانيين"

 

وختم أبي رميا قائلاً: "أطالب بجلسات شهرية بهدف المناقشة خارج الاطار التشريعي بين مجلسي النواب والوزراء لأنه لدينا حق بأسئلة شفهية للوزراء وتكون منقولة أمام وسائل الاعلام ليكون الشعب شاهداً على العمل الجدي فنؤدي حينها واجباتنا بالمحاسبة والمساءلة الجديّة للوزراء".

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