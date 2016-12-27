ابي نصر: لضرورة تحييد لبنان عن الصراعات العربية والاقليمية

A + A -

دولة الرئيس، الزملاء الكرام

تنعم البلاد اليوم، برئيس للجمهورية، ملأ فراغًا دستوريًا دام سنتين ونصف، كاد أن يعطِّل مؤسّساتنا الدستورية ويوصلنا إلى المجهول، لولا إرادةٍ شعبيةٍ مقرونة بوفاق وطني أدَّيا إلى إنتخاب رئيسٍ للجمهورية ذي تاريخ وطني، حاضره يفتخر بماضيه.



دولة الرئيس، الزملاء الكرام

نجتمع اليوم لنناقش البيان الوزاري لحكومة "إستعادة الثقة"؛

هذا البيان المقتضب الذي صيغ بوحي من خطاب القسم والذي نال استحسان الشعب وكلّ القوى السياسية يتضمّن وعودًا والتزامات مهمّة نأمل تنفيذها. لا نريد أن نسأل الحكومة، هذه المرة ككلّ مرّة، عن مكان ولادتها وهويتها، عن إنتمائها وولائها، لأنّها حكومة وطنية جامعة، شكّلت في ظلّ وهج العهد الجديد، وبالتالي فهي إنتاج لبناني وطني صرف، هكذا هي، وهكذا نريدها أن تكون، وأملنا كبير في أن تؤسّس فعلاً لوحدة وطنية حقيقية طالما انتظرها اللبنانيون، لأنّه بالإضافة إلى تمثيلها السياسي الواسع، ودعم العهد لها، فهي تضمّ كفاءات بشرية قادرة في الأشهر الخمس على العمل والإنجاز.



إنّنا على يقين أنّه إذا تضافرت الجهود، مقرونة بالإرادات والنوايا الحسنة عند أعضائها، وهي متوفرة، يمكنها البدء بمحاولة جدّية لإصلاح ما تهدّم.

إنّ المطلوب اليوم، هو العمل على التحرّر من كلّ القيود، من أجل المباشرة في حوار وطني صادق، يعيد لبنان إلى المنطق اللبناني، فيستعيد الوطن معناه الكياني الحقيقي من خلال ديمقراطية تعدّدية تُراعي قواعد العيش المشترك، وتحقّق الميثاقية وصحّة التمثيل وفعاليته.



دولة الرئيس، الزملاء الكرام

فلنقلها بصراحة، إنّه بعد مرور ربع قرن على وثيقة الوفاق الوطني، وولادة دستور جديد للبلاد، تبيّن، أنّنا انتخبنا نظامًا سياسيًا لا يخضع للمساءلة ولا للمحاسبة ولا يؤمن بفصل السلطات وتعاونها وتداولها بصورةٍ طبيعية، ولا يقيم وزنًا لإرادة الناس، بدليل، الأزمات الدستورية التي تكرّرت، منذ الطائف حتى اليوم، عند كلّ إستحقاقٍ يتعلّق بإنتخاب رئيس للجمهورية أو تأليف حكومة؟!



المطلوب اليوم تحييد لبنان عن الصراعات العربية والإقليمية بحيث نكون مع العرب إذا اتّفقوا وحيادين إذا إختلفوا،



• ولا بُدّ من حلّ خلافاتنا السياسية بالحوار مهما طالت جلساته وتكرّرت ولا بدّ من التخلّي عن منطق العنف وأساليبه.

• كذلك لا بدّ من المباشرة بورشة التغيير والإصلاح في إدارات الدولة ومؤسساتها، بدءً بإحياء مختلف أجهزة الرقابة والمحاسبة وتفعيلها، بعد تطهيرها وتحصينها لمعاقبة المفسدين وطردهم أيًا كانوا ولأي جهةٍ أو لونٍ سياسيٍّ انتموا.



• من المؤسف أنّ بعض الحكومات السابقة التي التزمت تحقيق الوفاق الوطني والنمو المستدام، لم تفعل شيئًا في هذا السبيل، أما النمو المستدام فقد حوّلته إلى دينٍ سنويٍ مستدام مع فائدة لا تغفو ولا تنام. أما الإنماء المتوازن فقد حوّلته إلى سياسة تمييزٍ ومفاضلة إنمائيًا بين منطقة وأخرى، وبين مواطن وآخر في إدارات الدولة ومراكز القرار.



دولة الرئيس، الزملاء الكرام

المطلوب من هذه الحكومة التي اشتركنا فيها، وراهنّا على نجاحها رغم قصر عمرها والإرث الثقيل الذي ورثته من بعض الحكومات السابقة من المباشرة، بورشة عملٍ تبدأ ببلورة رؤية وطنية تضمن كلّ الحقوق لكلّ اللبنانيين كما وجوب إلزامهم بكلّ واجباتهم تجاه الدولة على السواء، دون أي تمييز بين مواطن وآخر أو بين منطقة وأخرى،

وبالتالي نرى من حقّ أبناء كسروان الفتوح جبيل أن ينعموا بالماء والكهرباء وبمشاريع إنمائية ملحّة دون أية منّة من الدولة أو أحد، لأنهم يكادون أن يكونوا الوحيدين الذين ثابروا وما زالوا على دفع كل الضرائب والرسوم حتى في أحلك الأوقات وأصعبها التي كانت تمرّ بها البلاد، بينما نرى بعض المناطق التي عصت عن القيام بواجباتها تجاه الدولة تنعم بمشاريع إنمائية خاصةً بها.

ـ مرفأ جونيه السياحي المنوي إنشاؤه هو لكلّ لبنان:

لا يوجد في لبنان مرفأ سياحي مؤهّل لإستقبال بواخر سياحية كبيرة، كما هي الحال في كلّ مرافئ بلدان البحر المتوسط.

منذ أكثر من 20 عامًا وأبناء كسروان وفعالياته يطالبون الدولة بإنشاء مرفأ سياحي يكون لكلّ لبنان، مؤهّل لإستقبال بواخر سياحية كبيرة. على ثلاث مرّات متتالية دُعينا من قبل وزارة الأشغال لوضع حجر الأساس، وسُرعان ما تبيّن أنّ الدراسة غير جاهزة، للبدء بالتنفيذ. أو أنّه لم يتّفق بعد على تحديد الموقع، أو أنّ الأموال غير متوفرة، إلى أن دُعينا مؤخرًا منذ أسبوع وبالتحديد في 20 كانون الأول 2016 لوضع حجر أساس للمرة الثالثة. لكنّه يظهر أنّ هذه المرّة ليست كسابقاتها فهي برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كما ثبت لدينا أنّ مبلغًا من المال ولو ضئيل قد حجز للمباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال.



إنّنا على يقين من أنّه في هذا العهد، وبهمّة هذه الحكومة وبصورة خاصة بسعي من وزير الأشغال العامّة الأستاذ يوسف فنيانوس الذي عُرف بالجدّية والإستقامة والمواظبة. أنّ هذا المرفأ السياحي سيبصر النور فعلاً وسيتمّ إنشاؤه لكلّ لبنان.

ـ معضلة السير على أوتوستراد جونيه

دولة الرئيس،

مسؤولية حلّ أزمة السير على طريق أوتوستراد جونيه ليست مسؤولية نواب كسروان وحدهم، إنّها طريق كلّ لبنان الشمالي بنوابه ووزرائه الحاليين والسابقين، إنّها مسؤولية كلّ نواب لبنان الذين يمرون على هذه الطريق.

فإضاعة الوقت، وتململ المواطن، وحرق الأعصاب والوقود معًا، وزيادة تلوّث البيئة، ليس من مسؤولية نواب كسروان وحدهم، إنّ المبلغ الذي رصد لمعالجة هذه المشكلة لا يكفي لدفع تعويضات الإستملاك، إنّنا نحيل هذه المشكلة إلى معالي وزير الأشغال الأستاذ يوسف فنيانوس للبدء بحلّها، علمًا أنّ مجلس الإنماء والإعمار سبق له أن وضع دراسة لمسار جديد آخر يقضي بإنشاء نفق بين نهر الكلب وطبرجا.

ـ إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان تضمّ قضاءي كسروان جبيل مركزها جونيه

يقيم في قضاءي كسروان الفتوح أكثر من 600 ألف مواطن، صباح كل يوم ينتقل مئات لا بل آلاف المواطنين بسياراتهم من ساحل ووسط وجرد كسروان وجبيل إلى محافظة بعبدا لإتمام معاملاتهم الإدارية.

تسهيلاً لمعاملاتهم ومساهمةّ لحلّ معضلة السير وكخطوة أولى نحو اللامركزية وعند إصرار كل بلديات قضاءي كسروان جبيل تقدّمنا بإقتراح قانون بتاريخ 2003 لإنشاء محافظة في قضاءي جبيل وكسروان مركزها جونيه. وتزامنًا مع هذا الإقتراح تقدّم نواب بعلبك الهرمل عكار بإقتراح قانون مماثل لإنشاء محافظة في بعلبك الهرمل وعكار.

خلال أشهر معدودة أقرّ المجلس محافظتي بعلبك الهرمل عكار، أما إقتراح قانون محافظة كسروان جبيل فهو الآن على جدول أعمال المجلس النيابي يُرجى من الزملاء الكرام إقراره.

ـ خطر النزوح السوري:

لقد أحسن البيان الوزاري بالتطرّق لمعالجة قضية النزوح السوري. يقيم في لبنان اليوم أكثر من مليوني لاجئ ونازح من فلسطين وسوريا، أي ما يوازي نصف سكان لبنان، هذا الواقع أثّر ويؤثّر سلبًا على كلّ مفاصل حياة الشعب اللبناني، إن من الناحية الأمنية أم الإقتصادية أم الإجتماعية أم السياسية والبيئية وأدّى ذلك إلى تفاقم الهجرة إلى الخارج، لأنّ قدرة لبنان على الإستيعاب محدودة فإنّه مقابل كلّ لاجئ سوري هناك بالمقابل لبناني هاجر أو يفكّر بالهجرة، إن الحلّ يكمن في العمل على عودتهم إلى مناطقهم في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات المحلية في سوريا. أما التفكير بتوطينهم أم إعطائهم حقّ الإقامة واللجوء فهو خطأ جسيم يؤدي إلى تغيير ديموغرافية لبنان برمّتها وبالتالي زواله.

ـ حقّ اللبنانيين غير المقيمين الإشتراك في الحياة السياسية في لبنان

أحسنت الحكومة بتكريس حقّ الإقتراع لغير اللبنانيين لأنّ حقّهم في الإشتراك في الحياة السياسية اللبنانية عن طريق إنتخاب نوابهم في دوائرهم الإنتخابية، من خلال السفارات والبعثات الديبلوماسية حسبما هو وارد في قانون الإنتخاب عام 2008 هو حقّ لهم ولكن ذلك لم يتحقّق في الإنتخابات الني أجريت في العام 2009، أما تمثيلهم في المجلس النيابي من خلال نواب ينتخبون من قبلهم ومن بينهم فهو نظام معتمد في الكثر من الدول كفرنسا وإيطاليا واليونان والجزائر وغيرها علمًا أنني سبق وتقدمت بإقتراح القانون الى المجلس النيابي في العام 2003 يقضي بزيادة عدد النواب 12 نائبًا ينتخبون من قبل المغتربين ومن بينهم وقّعه معي عشرة نواب.

ـ القضاء،

أحسن البيان الوزاري بتطرّقه إلى العمل على إستقلالية القضاء ويقيننا أنّ القضاء لن يستقيم ما لم يرفع السياسيون أيديهم عنه وما لم يُصار إلى تطهير بعض العناصر المشبوهة، وتعزيز القضاة الشرفاء، وهم الاكثرية والحمدلله. إنّ هيبة الدولة تنبع من قدرتها على حماية السلطة القضائية المنزّهة والمستقلة، النابعة من مبدأ فصل السلطات وتداولها، ومن قدرتها على تنفيذ الأحكام الصادرة بحقّها لأنها بذلك تؤكّد مبدأ فصل السلطات.

لم تحترم الحكومات السابقة هذا المبدأ الدستوري كما يجب، لأنّها لم تنفّذ الأحكام الصادرة بحقّها، ومنها تلك الصادرة عن مجلس شورى الدولة، وأخصّها القرارات المتعلّقة بتعويضات الأستملاك ومرسوم التجنيس وغيرها، نحن نثق بأن وزير العدل معالي الأستاذ سليم جريصاتي بما يتمتع به من كفاءة ونزاهة، وعلم وخبرة، سيطبّق هذه المبادىء.



ختامًا، رغم الإرث الثقيل الذي سترثه هذه الحكومة، ومدّة العمل القصيرة المتاحة لها، فإنّ رهاننا اليوم عليها ولنا من العهد الجديد ومن رئيسها ووزرائها الضمانة الكافية وبالتالي سنمنحها الثقة.