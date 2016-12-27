“Lebanon is Calling” تثبيت للثقة بلبنان وصرخة لمغتربي لبنان للعودة الى احضان الوطن

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لم تأتِ حملة "Lebanon is Calling" التي أطلقتها شركة "دمكو" للتطوير العقاري من فراغ، فالشركة التي عاندت الركود الاقتصادي الذي شهده لبنان عبر مشاريعها العقارية ذات الجودة العالية، لم تتوقف يوماً عن الايمان بقدرة لبنان على النهوض من جديد.

لذلك لم تكتفِ "دمكو"، طيلة الفترة الماضية، بتغذية عصب السوق العقاري المحلي، برأسمالها الشجاع، بل قررت تشجيع الرساميل وأصحابها على العودة إلى لبنان، عبر حملة Lebanon is Calling " " المؤثرة، التي اطلقتها من خلال إعلان ترويجي في تشرين الثاني الماضي بث على قنوات تلفزيونية محلية وعالمية، منها قناة (سي أن أن) تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأميركية.

حملة " Lebanon is Calling "، حسب ما جاء في الاعلان الترويجي، الذي حقق نسب مشاهدة عالية، في لبنان والعالم، توجهت الى اللبناني في الشتات، ودعته لتثبيت ثقته بالوطن والعودة للإستثمار فيه وذلك عبر نقل وقائع لحظة عاطفية كثيفة بين رجل اعمال لبناني مغترب والوطن الام "لبنان"، تواصلا بلا موعد بعدما باعدت بينهما الظروف والاقدار. الصوت العميق الآتي من الهاتف، حمل نوعا من العتب، لكنه في الوقت نفسه، حاول إشاعة الأمل. في حين، استطاعت تعابير الدهشة، التي ارتسمت على وجه المغترب ، الذي تلقى المكالمة، أن تختصر شغف اللبناني بوطنه، ورغبته في العودة عند أول إشارة إيجابية يلتقطها.

تعامل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مع حملة " Lebanon is Calling "، إنطلاقا من كونها مبادرة للتواصل مع الشتات اللبناني في العالم، وإعادة بناء ثقة المغتربين ببلدهم، ودعوتهم إلى العودة إلى حضنه والمساهمة في استنهاض اقتصاده، الذي كان متجها نحو الهاوية. لكنها في الحقيقة، كانت أشبه برؤية اقتصادية متقدمة، أو رسالة إيمان بلبنان.

بعد الصدى الإيجابي الذي أحدثته الحملة الأولى، كان لا بد من استكمالها بخطوة أكثر حساسية وشفافية، فأطلقت Demco Properties إعلانا ترويجيا، أو ربما رسالة وجدانية، وطنية، دعت فيه المغتربين إلى قضاء فترة الأعياد في وطنهم وبين أهلهم، متكئة في ذلك على القيم المجتمعية اللبنانية، التي تقدس الروابط العائلية، ومشاعر الحنين والارتباط الأبدي بالوطن، والتي لا يبدلها تقدم الزمان ولا تبدل المكان. وبعد اقل من اسبوع على اطلاق الاعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت نسبة مشاهدته إلى اكثر من 1.6 مليون متابع، مصحوبة بتفاعل لافت من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، واهتمام من قبل المدونين اضافة الى الإعلام المحلي، العربي والعالمي.

وتلامس عبارة "معنى العيد ليس نفسه في غيابهم" التي تمر في الإعلان الترويجي، شغف قلوب اللبنانيين، التي اكتوت بنار الغربة والفراق، وتحاكي لهفة المقيم والمغترب في رؤية الأحبة، ولقائهم في العيد.

وتعقيباً على الموضوع، قال السيد آلان ديبو، مدير عام Demco Properties "إن الشركة ومن خلال عملها، لطالما قدّمت نموذجا راقيا وناجحا يتميّز بديناميّة في الاستثمار ومستوىً عالٍ للمواصفات يهدف الى جذب الاستثمارات داخليّة كانت ام من قبل المغتربين او عربية وأجنبيّة. وبالرغم من فترات الركود الاقتصادي التي مرّ بها لبنان على مراحل، أبقت الشركة على استراتيجيتها الايجابية واستمرّت في تطوير المشاريع بالمواصفات العالية التي تعتمدها، حتى تصدرت قائمة الشركات العقارية تطويرا وبيعا وشراء. ومن خلال عملها ومن خلال حملة Lebanon is Calling، اثبتت "دمكو للتطوير العقاري" تصميمها على زرع الحماسة في نفوس المستثمرين لاختيار لبنان، دون أي تردد أو قلق، ونجحت دائماً في إقناعهم بقدرة لبنان على تثبيت موقعه كوجهة رئيسية للاستثمارات، بفضل مرونته الاقتصادية، وطاقاته البشرية وروح المبادرة الكبير الذي يتميّز به قطاعه الخاص".