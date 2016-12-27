الثلوج آتية ولكن..!

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نشر الأب إيلي خنيصر المتخصص في علم المناخ والأحوال الجوّية تقرير عن الاحوال الجويّة المتوقعة وجاء فيه:



الأحوال الجوّية في لبنان ليوم الأربعاء 28 كانون الأوّل 2016:

الحالة العامّة:

يستمرّ تساقط الأمطار في لبنان حتى فجر الأربعاء وتتدنّى الثلوج بشكل خجول نحو الجبال التي تعلو 800 متر عن سطح البحر بينما تشهد المرتفعات 1500 متر حوال 20 سنتم كما أشرنا في النشرة السابقة، والمرتفعات 1000 و 900 متر (3 إلى 5 سنتم)

طقس يوم الأربعاء: غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة وثلوج عابرة (ما فوق 1600متر)

إنّه يوم راحة، ولكن:

يوم الأربعاء هو يومُ تخزينٍ وعملٍ لطبيعة تتحضّر لاستقبال الثلوج. كيف؟

تشهد البلدان الواقعة شرقي أوروبا ارتفاعاً بنسة الرطوبة المتّجهة من المحيط الأطلسي وقد عبرت الدول السكاندينافية وصولاً إلى شمال غرب روسيا وشرق أوروبا وبخاصة فوق البحر الأسود، الأمر الذي يساهم حالياً بتشكّل كُتل عملاقة من الغيوم الرطبة صورة ١، قسمٌ منها فوق البحر الأسود ورومانيا وبلغاريا وتركيا وبحر إيجيه، وقسم فوق المتوسط. ومع ارتفاع قيم الضغط الجوّي فوق إيطاليا والجزائر وليبيا ووسط أوروبا التي ستتراوح بين 1027 و 1028hpa صورة ٢، سوف تتدفّق الرياح الغربية والشمالية الغربية، وتدفع بالكتلتيَن الرطبتَين نحو قبرص ولبنان وفلسطين والساحل السوري وبخاصة جنوبي شرقي تركيا التي ستشهد عواصف ثلجية قوية. وتستغرق هذه العملية حوالي 40 ساعة من ظهر يوم الثلاثاء، بحيث سيتشكّل منخفض جوّي عالي الفعالية يوم الخميس، إلى ان تجتمع الكتلتان الرطبتان فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط يوم الجمعة وتشهد خرقاً قوياً للكتلة القطبية المتمدّدة نحو مصر وليبيا ومن ثمّ تتجه شرقاً نحو لبنان وفلسطين.

الحرارة ليوم الأربعاء على الساحل: 18 درجة نهاراً و 12 ليلاً

الجبال 1200 متر: 7 نهاراً و 4 ليلاً

في البقاع: 9 درجات نهاراً و 1 ليلاً

الرطوبة بين 45 و 60%

الضغط الجوّي: يتراجع من 1018 إلى 1015hpa

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 25 كلم في الساعة.

أبدى شهر كانون الأوّل تقدّما في نسبة الهطولات وقد تخطّت المعدّل العام في أغلبية المناطق اللبنانية. فهل سيتبنى شهر كانون الثاني منظومة سلفه؟ يبدو أن القطب الشمالي سيعاود نشاطه أكثر من مرة في الأيام المقبلة.

وضع أيام المنخفض المقبل والثلوج ضمن نشرات لاحقة.