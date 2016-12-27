كتلة ميقاتي وكرامي.. لن تحضر جلسات الثقة بالحكومة

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اعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان "كتلة التضامن" النيابية التي تضمه والنائب أحمد كرامي لن تحضر جلسات الثقة بالحكومة، متمنّية أن تظهر الحكومة بأفعالها أنها أهل لنيل ثقة الناس قبل ثقة المجلس النيابي.

وقال ميقاتي عبر صفحته على "تويتر" : " تنعقد اليوم جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة على وقع صفقة سياسية بدأت مع انتخاب الرئيس عون وإستمرت بتشكيل الحكومة، كان المطلوب تسوية وطنية جامعة تنتج عن حوار وطني جاد وبنّاء بين كل القوى السياسية يزيل الهواجس ويحصّن الوطن".

واضاف ميقاتي ان "الناس سئموا المطولات الخطابية وباتوا يتطلعون الى معالجة مشكلاتهم الحياتية بعدما سقطت كل الدوافع السياسية التي إصطفت خلفها القوى السياسية"، موضحاً ان التغيير الحقيقي يبدأ باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يمثل تطلعات اللبنانيين وآمالهم.

وقال ميقاتي: " ننتظر ان تنال طرابلس نصيبها من المشاريع الانمائية ولا سيما تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مبلغ ال ١٠٠ مليون الذي اقرته حكومتنا السابقة".