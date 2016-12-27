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مخيم سري قرب كاليه الفرنسي للتسلل الى بريطانيا!

27
DECEMBER
2016
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أفادت صحيفة “الاندبندنت” إن “هناك نحو 6 مخيمات سرية للمهاجرين قرب مدينة كاليه شمال غرب فرنسا وهي الميناء الواقع على ساحل القنال الانكليزي “بحر المانش” الفاصل بين بريطانيا وفرنسا”.


واوضحت الجريدة أن “أحد هذه المخيمات يشهد وصول العشرات كل أسبوع من قاطني مخيم الغابة السابق والذي فككته الشرطة الفرنسية قبل أسابيع ونقلت أغلب قاطنيه إلى مخيمات أخرى لكنهم الآن يعودون بأعداد كبيرة إلى هذه المخيمات السرية”.


وأشارت إلى ان “هناك أعداد كبيرة من الاطفال المهاجرين غير المصحوبين بأفراد بالغين بين هؤلاء العائدين وهؤلاء تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء في بريطانيا قبل أسابيع من قبل وزارة الداخلية”.


وأوضحت إن “هؤلاء المهاجرين قرروا محاولة الهروب من ظروف المعيشة الصعبة التي يعانونها في المخيمات التي نقلتهم إليها الحكومة الفرنسية ومحاولة التسلل إلى داخل بريطانيا في أقرب فرصة”.


وأكدت الصحيفة أن “أحد هذه المخيمات السرية يقع قرب قرية نورين فون على تخوم كاليه ويقطنه حاليا نحو 130 مهاجرا مشيرة إلى أن المخيم كان موجودا بشكل دائم منذ عام 2008 لكنه شهد توافد العشرات بشكل دوري خلال الأسابيع الأخيرة خصوصا القاصرين”.

The Independent
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