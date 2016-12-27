وزير الداخلية الإسرائيلي: نتنياهو ملتزم بحل الدولتين

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قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملتزم بحل الدولتين، ولا ينوي ضم مناطق في الضفة الغربية.

واعتبر الوزير في تصريحات أوردتها الإذاعة الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية الحالية مارست ضغوطا على الدول التي أيدت مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن الدولي.

وتوقع أن تغير الولايات المتحدة نهجها خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

يذكر أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على قرار أصدره مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مما دفع نتنياهو إلى استدعاء السفير الأمريكي أمس الإثنين.