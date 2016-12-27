ترامب: الامم المتحدة اصبحت ناديا لتبادل اطراف الحديث وقضاء اوقات طيبة

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تعهد ترامب باحداث تغيير في الامم المتحدة عقب تسلمه لمهام منصبه كرئيس الشهر المقبل

اعتبر الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الامم المتحدة "مدعاة للحزن".

وقال ترامب عبر حسابه في توتير ان المنظمة الأممية ذات امكانات كبيرة الا أنها باتت نادياً كي يلتقي به الأشخاص ويتحدثوا ويقضوا أوقاتاً طيبة على حد تعبيره.

وكان ترامب قد تدخل الاسبوع الماضي بشكلٍ شخصي لضمان تأجيل تصويت لمجلس الأمن على قرار ادانة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية الا أن محاولته باءت بالفشل حيث أصدر المجلس في نهاية المطاف قرار الادانة يوم الجمعة الماضي.

وتعهد ترامب في أعقاب ذلك باحداث تغيير بعد تسلمه لمهام منصبه كرئيس الشهر المقبل.