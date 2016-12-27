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كلّنا ثقة

27
DECEMBER
2016
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شربل الجميّل-

 

من المزمع في اليومين المقبلين أن تنال حكومة عهد العماد ميشال عون الأولى الثقة بأكثرية عارمة. حكومة آلت على نفسها استعادة ثقة شعبها بالمؤسسات، لتولد من رحم الصبر والركود، والأهم، من رحم المناصفة والميثاقية، وتؤكد شعارها المُعنوَن: "استعادة الثقة".

 

رغم عمرها القصير الذي وسمها جملةً بحكومة إنتخابات، إلا أن سير العمل فيها، من مناقشاتها حتى تنفيذ مقرراتها مروراً بتضامنها الوظيفيّ، سيكون بداءة بيّنة لأسلوب عمل الحكومات المقبلة للعهد.

 

ليس سهلاً ما ينتظر هذه الحكومة. إن أُقرّ قانون انتخابات يخطّط برلمان ٢٠١٧ - ٢٠٢١،  فسيكون قانوناً مطلقاً وشبه دائم. وبصفته الزمنية هذه، لا بدّ أن تكتسيه النسبية بشكل غالب، فتحفظ الحقوق التمثيلية للطوائف والأقليات، (كلّ الطوائف أقليات)، ما دام النظام الإنتخابي، المتحدّر من النظام اللبناني، طائفياً.

 

على الصُعُد الأخرى، من المتوقع العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مراسيم النفط،  ومتابعة ضرب الإرهاب استباقياً، كما ومن المنتظر ازدياد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بعد تسليم معمل الزوق الجديد وفقاً لخطة الوزير باسيل. مائياً، سينتهي العمل في سدّين خلال الأشهر القادمة، ليمتلىء مخزونهما في الشتاء القادم، على أن يتبعهما سدان آخران في السنتين القادمتين.

 

في الأيام العادية وأوقاتها الرتيبة، لكان كلّ من قرأ الإصلاحات الآتية أعلاه، وتلمّس ما ورد في خطابي القسم ولقاء بيت الشعب عن مكافحة الفساد واسترجاع البيئة، أمل خيراً وتجرّع تفاؤلاً، فكم بالحري لو عاد وتيقّن أن على دفّة الوطن ربّان لا يعرف اليأس وعلى ميمنة الصارية وميسرتها شعب بحّار يهزأ بالمستحيل، واكب ربانه في أعتى الخِضَمّ، وسبر بمعيته غور كبرى العواصف فثبّت السفينة على ميناء فميناء، وحقق معه الحلم تِلوَ الحلم.

 

كيف يكون اليأس، وعرّاب الرجاء مؤمن رؤيويّ شغوف بلبنان الجديد القوي. في جلسة إقرار مسودة البيان الوزاري، قال فخامة الرئيس عنها أنها مباركة لتزامنها مع ميلاد الرب يسوع؛ ميلاد ربّ وميلاد وطن منبعهما إيمان صلب وراسخ بالغد المجيد المرتقب، ليردد شعب لبنان العظيم مع عماد الوطن: كلّنا إيمان...كلّنا ثقة.

شربل الجميّل,
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