هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة.. والثلوج تتدنّى غداً الثلاثاء

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صدر عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني نشرة الطقس المسائية وجاء فيها:



الحالة العامة: منخفض جوّي مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من ليل الإثنين/الثلاثاء ويستمر حتى مساء يوم غد الثلاثاء.



الطقس المتوقّع في لبنان:



ليل الإثنين/الثلاثاء: غائم مع تساقط أمطار تشتدّ غزارتها احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.



الثلاثاء: ممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة خاصة فترة قبل الظهر مع رياح قوية (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، كما تنخفض درجات الحرارة فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ارتفاع 800 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ليتحول الطقس الى غائم جزئياً مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة.



الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحياناً مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق.



الخميس :غائم جزئيا يتحول بعد الظهر الى طقس غائم و ممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة خاصة في الفترة الليلية ورياح شديدة (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر.