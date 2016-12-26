بالصور..وفد من التيار في الشوف جال على المرجعيات الروحية الشوفية

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بمناسبة الميلاد المجيد، قام وفد من التيار الوطني الحر في الشوف بجولة على المرجعيات الروحية في عدد من القرى والبلدات الشوفية، لتقديم التهاني والتمنيات. بدأ الوفد جولته من دير مار جرجس في الناعمة حيث كان في استقباله رئيس الدير الأب سليم نمور، ثم أكمل الوفد جولته ووصل إلى دير مار شربل في الجية، حيث كان في استقباله الأب شربل قزي رئيس الدير وجمهور الدير. ثم كان للوفد محطة في مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك، وبعد المشاركة في القداس الإلهي قدم الوفد التهاني لصاحب السيادة المطران إيلي حداد. ثم توجه الوفد إلى مطرانية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية، حيث قدم الجميع التهاني لسيادة المطران الياس نصار راعي الأبرشية.

ومن صيدا إلى دير المخلص في جون حيث قدم الوفد التهاني لرئيس الدير الأب واكيم بحضور القيم العام. ثم توجه الوفد إلى دير السيدة للراهبات المخلصيات وقدم التهاني إلى الأم الرئيسة والراهبات.