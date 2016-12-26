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مقدمة نشرة الـOTV:



من سلبيات الاستقرار - إذا ما سُمح لنا بتسمية الأمر سلبيات - أنه يسمح بتوقع الآتي ... إذ ينحسر هامش المفاجآت والتقلبات، حتى ما يشبه انعدامها ... فالقاعدة أنه كلما استقر وضعٌ ما، كلما صار تقدير مساره ممكناً ... وكلما اهتز استقرار بلد ما، كلما صار وضعه مفتوحاً على المفاجآت ...

هكذا، وبعد عقود طويلة من زمن اللامتوقع، يبدو أن لبنان قد دخل منذ شهرين، في خانة الدول المستقرة، والمتوقعة تطوراتها ... إلى حد كبير.

مثلاً، غداً أول أيام ثلاثية الثقة الحكومية ... لا مفاجآت ... بعض كلمات ... احتمال تسجيل اعتراضات ثانوية ... وفي اليوم الثالث ثقة ...

بعدها عطلة رأس السنة ... تليها مسارات متزامنة عدة، لا مفاجآت فيها أيضاً: منها التحضير لأولى جولات رئيس الجمهورية عربياً ... ومنها ورشة إقرار الموازنة العامة، للمرة الأولى منذ عقد ونيف ... ومنها أول التعيينات الإدارية، في ظل الإشارة المعبرة التي أطلقها الرئيس يوم أمس من بكركي، لجهة ملء الشواغر ... وطبعاً وخصوصاً، ورشة قانون جديد للانتخابات النيابية ...

إنه متوقعُ الاستقرار ... لا مفاجآت، بل بديهيات ... ولذلك، لا يمكن الكلام عن ملل ... بل عن كم من العمل ...

المتوقع في أولى جلسات الثقة غداً، تفاصيله الكاملة في تقرير خاص ضمن نشرة الـ OTV.