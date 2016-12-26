بالصور - عجيبة في كنيسة دير القديس جاورجيوس في سوق الغرب.. ماذا حصل مع إبنة كاهن الرعيّة؟!

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انتشرت حادثة على مواقع التواصل الاجتماعيّ حصلت خلال القداس الإلهيّ صبيحة عيد الميلاد، في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في سوق الغرب:



أكرم الله رعيّة القديس جاورجيوس في سوق الغرب وكنيستها، خلال القداس الإلهيّ صبيحة يوم عيد ميلاده المبارك بأنّ سمح للصليب المحيي بأن يرشح طيبًا. وفي المعلومات، لقد دخلت ابنة كاهن الرعيّة الأب فيليب سعيد الكنيسة مع بداية صلاة سحر العيد واتجهت نحو الصليب لتقبيله كعادة المؤمنين الداخلين الكنيسة، ففوجئت بمادة سائلة ولزجة على يدها تفوح منها رائحة طيبة وزكيّة للغاية، صعدت إلى الهيكل وسألت اباها الأب فيليب هل رشّ شيئًا ما في الكنيسة أو على الصليب، فأجاب بالنفي القطعيّ، فخرج توًّا من الهيكل ليتجه إلى مدخل الكنيسة حيث الصليب، ليفاجأ بأنّه يرشح طيبًا. وعلى الفور نقله إلى وسط الكنيسة ليتبارك منه المؤمنون خلال القداس. ويذكر بأنّه منذ سنتين وفي أسبوع الآلام رشح الصليب زيتًا في الكنيسة.